Federacciai Başkanı: AB’nin çelik piyasasını korumaya yönelik adımları olumlu, hızlı uygulama gerekli

Çarşamba, 15 Nisan 2026 11:23:44 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, 13 Nisan’da Brüksel’de varılan ve Avrupa çelik piyasasını korumayı amaçlayan düzenlemeye ilişkin anlaşmanın sektör için ilk istikrar sinyali olduğunu ancak hızlı uygulama ve kritik noktalarda düzeltici adımlar gerektiğini belirtti.

Gozzi, Avrupa Komisyonu üyeleri Stéphane Séjourné ve Raffaele Fitto’nun oynadığı role dikkat çekerek Bergamo’da düzenlenen Federacciai genel kurulunda verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve Avrupa Parlamentosu’nun da Komisyon önerisinin genel çerçevesini desteklediğini vurguladı. Federacciai Başkanı, paslanmaz tel dahil bazı ürünler için öngörülen altı aylık gözden geçirme sürecini olumlu bulduğunu ifade ederken, bu segmentlerde aslında daha hızlı adım atılması gerektiğini belirtti. Öte yandan adil rekabetin sağlanması açısından kritik bir unsur olarak gördüğü “eritildiği ve döküldüğü yer” ilkesinin iki yıl ertelenmesine daha eleştirel yaklaştı. Gozzi, “Genel olarak doğru yönde atılmış bir adım” değerlendirmesinde bulunurken, önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini yineledi. Sorunun yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Avrupa için stratejik öneme sahip bir sektörün sanayi ve istihdam istikrarını da ilgilendirdiğini vurguladı. Avrupa çelik sektörünün enerji maliyetleri, çevresel düzenlemeler ve uluslararası rekabet gibi yapısal zorlukların baskısı altında olduğu hatırlatıldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Gozzi, son haftalarda Avrupa’daki mevcut düzenleyici çerçevenin zayıf yönlerine dikkat çekerek ETS sisteminin yapısal olarak gözden geçirilmesi, hurda için daha güçlü koruma sağlanması ve AB düzeyinde daha bütüncül bir sanayi stratejisi oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Bu çerçevede söz konusu anlaşma önemli bir ilk adım olarak görülse de sektör temsilcileri Avrupa çelik sanayisinin rekabet gücünü desteklemek için daha kapsamlı ve koordineli önlemler talep etmeyi sürdürüyor.


