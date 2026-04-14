Fatih Birol: Petrol fiyatları krizin ciddiyetini yansıtmıyor

Salı, 14 Nisan 2026 14:21:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarının mevcut gelişmeler karşısında sınırlı tepki verdiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin oluşturduğu riskler nedeniyle yükselse de sorunun ciddiyetini tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti. Piyasa algısı ile sahadaki gerçekler arasında “kopukluk” olduğu görüşüne katılan Birol, mevcut fiyat seviyelerinin, piyasaların karşı karşıya olduğu belirsizliklerle uyumlu olmadığını vurguladı.

Jeopolitik risklere rağmen sınırlı fiyat tepkisi

Enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı, jeopolitik risklerin arz güvenliği açısından önemli bir unsur olmaya devam ettiğine işaret etti.

Petrol piyasalarında arz ve talep dengesine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydeden Birol, özellikle küresel ekonomik görünüm ve bölgesel gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.

Enerji güvenliği vurgusu

Enerji arz güvenliğinin küresel ekonomi açısından kritik önem taşıdığını belirten Birol, olası arz kesintilerinin fiyatlar üzerinde daha güçlü etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Mevcut koşullarda günlük arz kaybının 13 milyon varile ulaştığını belirten Birol, bu kaybın geçmiş krizlerin üzerinde olduğunu söyledi.

Petrol piyasasında mevcut fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasının, risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini dile getiren Birol, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.


