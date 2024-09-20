IEEFA: MENA, çelik sektörünün yeşil dönüşümü için yenilenebilir enerjiye geçiş yapmalı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), MENA bölgesinin küresel karbonsuzlaşma çalışmaları ve yeşil dönüşümdeki rolüne ilişkin bilgiler paylaştığı raporunu yayımladı.

IEEFA, dünya genelinde çelik üreticilerinin karbon ayak izini önemli ölçüde düşürmek için doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisine geçiş çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti. MENA bölgesinin 40 yılı aşkın süredir DRI teknolojisini kullanarak düşük karbonlu demir ve çelik üretimine öncülük ettiğini dile getirdi. Ancak enstitü, bölgede son dönemde gerçekleşen düşük karbonlu demir ve çelik projelerinin dönüşümün hız kazandığını göstermesine rağmen doğal gaz bazlı DRI-elektrik ark ocaklı mevcut tesislerin Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını hemen azaltmaya başlaması gerektiğini vurguladı. DRI-elektrik ark ocaklı tesislerin sebep olduğu emisyonların çoğunlukla üretim esnasında doğal gaz kullanımından ve elektrik tüketiminden kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte MENA’da elektrik şebekelerinin karbon yoğunluğunun yenilenebilir enerji kullanımının düşük olması ve fosil yakıtlar sebebiyle dünya ortalamasının üzerinde yer aldığına dikkat çekildi. Ancak bölgenin yenilenebilir enerji konusunda potansiyelinin yüksek olduğunun da altı çizildi.

Öte yandan IEEFA, MENA çelik sektöründe yeşil dönüşümün fosil yakıtlardan üretilen elektrikten yenilenebilir enerjiye kademeli şekilde geçilmesiyle başlayabileceğini söyledi. Aynı zamanda bölgedeki çelik üreticilerinin doğal gaz bazlı DRI tesislerini hibrit sistemlere dönüştürerek emisyonlarını azaltma ve hidrojene tam geçişin önünü açma konusunda fırsatları olduğunu kaydetti. Küresel doğal gaz bazlı DRI teknolojisi sağlayıcıları, mevcut elektrik ark ocaklarına hidrojen enjekte etmenin mümkün olduğunu bildirdi.

World Steel Dynamics tarafından yayımlanan verilere göre küresel DRI kapasitesinin 2030 yılına kadar yıllık 175 milyon mt’a çıkacağı, AB ile MENA bölgelerinin bu kapasitenin sırasıyla yıllık 20 milyon mt ve yıllık 69 milyon mt’unu oluşturacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Wood Mackenzie, küresel DRI talebinin 2050 yılına kadar yıllık 320 milyon mt seviyesine ulaşacağını ve MENA’nın küresel DRI ticaretinin yıllık 35-40 milyon mt’unu oluşturarak başlıca ihracatçı olacağını öngörüyor.