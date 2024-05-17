İsrail misilleme olarak Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshedecek

Cuma, 17 Mayıs 2024 10:46:58 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararına misilleme olarak Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesini önerdi. Söz konusu planın uygulanması için kabine onayı bekleniyor.

Serbest ticaret anlaşması feshedildiğinde Türkiye’den ithal ürünlere uygulanan indirimli gümrük vergileri kaldırılacak ve söz konusu ürünlere mevcut gümrük vergisine ek olarak %100 vergi getirilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye’nin iki ülke arasındaki ticari anlaşmaları ihlal ettiğini öne sürerek Türkiye ile Filistin arasındaki ticareti kısıtlamaya yönelik adımlar atılacağını açıklamıştı.

İsrail İmalatçılar Birliği’nin araştırmasına göre İsrail’in ithalatta Türkiye’ye olan bağımlılığını azaltmak için ithalat kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekeceğinden, Çin, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs ve Tayvan, İsrailli üreticiler için uygun alternatifler olabilir.