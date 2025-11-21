MEIS: MENA’da artan DRI/HBI kapasitelerini karşılamak için ek 30-40 milyon mt doğrudan indirgenmiş pelete ihtiyaç olacak

Bu hafta Dubai’de düzenlenen Middle East Iron & Steel Conference’ta (MEIS), özellikle Körfez bölgesindeki büyüyen doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi ve planlanan projeler nedeniyle yüksek kaliteli DR pelet arzı en çok tartışılan başlıklardan biri oldu.

Star Global Direktörü Kaushalendra Prasad’a göre MENA bölgesinde (İran hariç) DRI kapasitesi, tüm büyük projelerin zamanında devreye girmesi halinde önümüzdeki 2-3 yıl içinde 21-23 milyon mt artarak yıllık toplam kapasiteyi 55 milyon mt DRI/HBI seviyesine çıkaracak. Bunun sonucunda MENA bölgesinin DR pelet talebi 85-90 milyon mt seviyesine ulaşacak. Bölgedeki mevcut pelet kapasitesinin yaklaşık 33 milyon mt olduğu düşünülürse önümüzdeki yıllarda ciddi bir doğrudan indirgenmiş pelet açığının oluşması bekleniyor. Bu açığın hem yerli üretimle hem de ithalatla kapatılması gerekecek.

Prasad’a göre 30-40 milyon mt’luk ek pelet ihtiyacını karşılamak için küresel pelet tedarikçileri kapasite artırımı üzerinde çalışıyor. Pelet panelinde konuşan Samarco Stratejik Pazarlama Birimi Başkanı Renato Hendriksen, şirketin 2025’te beklenen 15-16 milyon mt’luk pelet üretimini 2028’de 26 milyon mt’a çıkarma planının devam ettiğini söyledi.

Ancak elverişli piyasa ortamına rağmen pelet üreticileri çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Panelistler özellikle cevher tipi ve kalitesinin en kritik sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Hendriksen, sahaların değişmesiyle giderek daha fazla üreticinin tenör oranı %40-45’e kadar düşen cevheri %67 tenöre kadar zenginleştirmek zorunda kaldığını, oysa geçmişte cevherin %60 tenörlü olduğunu belirtti. Kaushalendra Prasad, “Yüksek tenörlü cevher kaynakları tükendi, bu yüzden zenginleştirme çok daha önemli hâle geldi. %40 tenörlü toz cevheri %65 tenöre çevirmek artık yeni normal haline geldi,” dedi.

Lojistik de önemli bir engel. Bemisa Holding’de stratejik iş geliştirmeden sorumlu Sergio Espeschit, “Cevheri nerede buluyorsak oradan çıkarmak zorundayız; bu yüzden lojistik maliyetleri kimi zaman madencilik maliyetlerinden bile yüksek oluyor,” dedi. Yıllık 3,5 milyon mt yüksek tenörlü pelet besleme üreten Bemisa, yeni madenini açarak kapasitesini (%70,4 tenörlü içeriğine sahip potansiyel 15 milyon mt pelet besleme) 2028 sonu–2029 başında artırmayı planlıyor.

Brezilya’da lisanslar ve su temini de pelet üreticilerinin önündeki zorluklar arasında. Hendriksen, “Samarco’daki kazadan sonra insanlar çekingen, ayrıca su hâlâ bir sorun,” yorumunu yaptı.

MENA’daki pelet talebinin bir kısmının yerel üreticiler tarafından karşılanması bekleniyor. Mısır’daki Suez Steel ve Tosyalı gibi şirketlerin kendi pelet tesislerini kurma planları var. Buna rağmen 2030’a kadar doğrudan indirgenmiş pelet pazarında arz açığının devam edeceği ve gerekli malzemenin büyük bölümünün Vale gibi mevcut üreticilerden geleceği öngörülüyor. Bunun temel nedeni, yeşil çelik üretimi için gereken yüksek kalite standartları.

Konferansta büyük ilgi çeken sunumlardan biri de Simandou projesi oldu. Yakın zamanda 30 milyon mt başlangıç kapasitesiyle devreye alınan proje hakkında SteelOrbis’e konuşan bir piyasa kaynağı, “Bu kesinlikle %65 tenörlü cevher arzını artıracak ve fiyatların etkilenmemesi bana pek olası gelmiyor. Ama bu malzeme doğrudan indirgenmiş değil, yüksek fırın kalite pelet üretiminde kullanılacak,” yorumunu yaptı.

Şu anda doğrudan indirgenmiş pelet piyasasında arz yeterli olsa da düşük talep ve baskılanmış marjlar nedeniyle 2025’in ikinci yarısında kaliteler arasındaki fiyat farkı daraldı. Doğrudan indirgenmiş pelette kalite fiyat farkları 2025’in ilk iki çeyreğinde sırasıyla 44$/mt ve 48$/mt seviyesindeyken, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde 38$/mt’a düştü.