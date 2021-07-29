Evraz’ın ham çelik ve pik demir üretimi ilk yarıda düştü

Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi Evraz Group bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Bu yılın ikinci çeyreğinde Evraz’ın toplam ham çelik üretimi, çeyreklik bazda %1,3 düşüşle 3,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %1,3 artışla 2,72 milyon mt oldu. Bu yılın ilk yarısında şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 6,78 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %3,9 düşüşle 5,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte şirketin ham koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %21,5 düşüşle 5,09 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Düşüş, Raspadskaya ve Alardinskaya madenlerinin yeni bir uzunayağa taşınmasının yanı sıra Osinnikovskaya madenindeki mevcut uzunayağın tamamlanmasından kaynaklandı. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde Evraz’ın ham koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %17,6 artışla 11,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, ikinci çeyrekte şirketin demir cevheri ürünleri üretimi çeyreklik bazda %10,5 artışla 3,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk yarısında demir cevheri ürünleri üretimi yıllık %1,3 artışla 7,14 milyon mt oldu.
Bu yılın ikinci çeyreğinde Evraz’ın toplam çelik satışı, olumlu piyasa koşulları ve slab satışlarındaki artışla Rusya’da nihai mamul satışlarının yükselmesi nedeniyle çeyreklik bazda %6,1 artışla 3,24 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise çeyreklik bazda %2,3 artışla 1,44 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, şirketin nihai mamul satışları çeyreklik bazda %9,3 artışla 1,80 milyon mt oldu. Yılın ilk yarısında şirketin toplam çelik satışları yıllık %4,6 düşüşler 6,30 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise yıllık %10,2 düşüşle 2,84 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, şirketin nihai mamul satışları yıllık %0,5 artışla 3,45 milyon mt oldu
Bu yılın Nisan-Haziran döneminde, şirketin yurt dışına yaptığı koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %2,2 düşüşle 2,76 milyon mt olurken, yılın ilk yarısında şirketin yurt dışına yaptığı koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık %8,1 düşüşle 5,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde şirketin ihracat pazarlarına yaptığı demir cevheri satışları, söz konusu çeyrekte artan üretim nedeniyle çeyreklik bazda %8,4 artışla 337.000 mt olurken, ilk yarıda Evraz’ın ihracat pazarlarına yaptığı demir cevheri satışları yıllık %19,1 düşüşler 648.000 mt seviyesinde yer aldı.