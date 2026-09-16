EUROMETAL: SKDM'nin son kullanıcı sektörlere genişletilmesi AB'li çelik tüketicileri için eşit rekabet koşulları sağlamaya halen yetmiyor

Avrupa Parlamentosu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) son kullanıcı sektörlerdeki çelik ve alüminyum ürünlerine daha geniş kapsamda uygulanmasını destekleyerek AB'nin sınırda karbon politikasındaki başlıca zayıflıklardan birini ele almaya yönelik adım attı. Söz konusu gelişme, EUROMETAL'in Avrupa'ya ithal edilen çeliğin artan maliyetlerinin rekabet baskısını blok dışında üretilen nihai mamullere kaydırabileceği yönündeki uyarısının hemen arkasından geldi.

Parlamentonun tutumu karbon kaçağının değer zincirinin daha alt kademelerine kaydığını kabul ederken, EUROMETAL önemli eksikliklerin devam ettiğini düşünüyor. Özellikle ürün kapsamının yetersiz olmasına, uygulama takviminin yavaş ilerlemesine ve uluslararası piyasalarda karbon maliyetleriyle karşı karşıya kalan AB'li ihracatçılar için etkili bir çözüm bulunmamasına dikkat çekiliyor.

Son kullanıcı sektörlerdeki karbon kaçağı siyasi düzeyde kabul gördü

Parlamentonun tutumu, çeliğe yönelik daha sıkı karbon ve ticaret gerekliliklerinin rekabet baskısını azaltmak yerine ithalat modellerini değiştirebileceğine ilişkin Avrupalı çelik kullanıcıları arasındaki endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere EUROMETAL, 7 Eylül'de Brüksel'de düzenlenen gösteride konuyu gündeme getirerek AB'de üretilen veya AB'ye ithal edilen çeliğin maliyetlerinin yükselmesinin Avrupa dışında üretilen nihai bileşenleri, makineleri ve diğer çelik içeren mamulleri giderek daha rekabetçi hale getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dolayısıyla son gelişme, karbon kaçağının artık yalnızca birincil çelik ve alüminyumla sınırlı kalmadığının, imalat zincirinin daha alt kademelerindeki bileşenlere, montajlı ürünlere, ekipmanlara ve nihai mamullere de uzanabileceğinin siyasi düzeyde önemli bir kabulü niteliğinde.

Ürün kapsamındaki önemli boşluklar devam ediyor

Ancak EUROMETAL'e göre önerilen genişleme halen oldukça sınırlı. Parlamento tarafından desteklenen daha geniş kapsam altında dahi çelik ve alüminyum içeren çok sayıda ürün SKDM dışında kalacak. Bu durum AB dışındaki üreticileri ilave işlemleri Avrupa dışında gerçekleştirmeye ve mekanizma kapsamında bulunmayan ürün kategorilerini ihraç etmeye teşvik ederek karbon kaçağını önlemek yerine değer zincirinin daha alt kademelerine kaydırabilir.

Bunun etkileri nihai mamullerdeki rekabetin ötesine geçiyor. Çelik yoğun imalat faaliyetlerinin daha büyük bir bölümünün AB dışına taşınması halinde Avrupa çeliğine yönelik yerel talep de baskı altında kalabilir.

Uygulama takvimi ve ihracatta rekabet gücü başlıca endişeler olmaya devam ediyor

Düzenlemenin genişletilmesinin zamanlaması da bir diğer endişe kaynağı. Avrupalı üreticiler halihazırda çelik yoğun ürünlerde artan ithalat baskısıyla karşı karşıya bulunurken, mevzuat ve maliyet farklılıkları yatırım ve üretim kararlarını daha fazla etkilemeye başlıyor. EUROMETAL, son kullanıcı sektörlere yönelik etkin kapsamın geciktirilmesinin üreticilere AB dışına taşınmaları ve aynı zamanda Avrupa piyasasına satış yapmaya devam etmeleri için ilave teşvik sağlayabileceğini savunuyor.

Aynı zamanda AB'nin ihracatına ilişkin sorun da çözüme kavuşmuş değil. Küresel piyasalara satış yapan Avrupalı üreticiler, kullandıkları çelik ve alüminyum girdileri üzerinden AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kaynaklı karbon maliyetlerini üstlenmeye devam ederken, eşdeğer karbon fiyatlandırmasının bulunmadığı ülkelerdeki rakipleri benzer bir maliyetle karşılaşmayabiliyor. Bu durum, yalnızca ithalata odaklanan SKDM'nin çözüm getiremediği yapısal bir dezavantaj yaratıyor.

SKDM AB'nin daha geniş kapsamlı maliyet farkını telafi etmeye yetmyor

EUROMETAL ayrıca karbon maliyetlerinin Avrupalı ve Avrupa dışındaki üreticiler arasındaki rekabet gücü farkının yalnızca bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı. Karbon düzenlemeleri ile antidamping ve telafi edici vergiler ve koruma önlemleri dahil olmak üzere AB'nin ticaret savunma önlemlerinin kümülatif etkisine dikkat çekildi. Söz konusu uygulamalar Avrupa'daki çelik girdi maliyetlerinin yükselmesine katkıda bulunurken, üçüncü ülkelerdeki üreticiler daha düşük uluslararası fiyatlardan çeliğe erişmeye devam edebiliyor.

Sonuç olarak son kullanıcı sektörlere yönelik SKDM yükümlülüklerinin uygulamaya alınmasının ardından dahi AB'ye ithal edilen nihai mamuller maliyet avantajını koruyabilirken, Avrupalı üreticiler hem daha yüksek hammadde hem de mevzuat kaynaklı maliyetlerle karşı karşıya kalmaya devam edebilir.

Bu nedenle EUROMETAL, çelik ve alüminyum yoğun ürünlerin daha geniş kapsamda mekanizmaya dahil edilmesini, uygulamanın hızlandırılmasını ve AB'li ihracatçıların rekabet gücünü ele alan önlemleri içeren daha kapsamlı bir değer zinciri yaklaşımı çağrısında bulunuyor.

EUROMETAL Başkanı Alexander M. Julius, “Bugünkü oylama doğru yönde atılmış bir adım ancak Avrupa sanayisi için henüz eşit rekabet koşulları sağlamıyor,” dedi ve Avrupa'nın karbon kaçağını ve sanayisizleşmeyi önlemek istiyorsa tüm değer zincirini koruması gerektiğini ifade etti.