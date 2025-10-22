EUROMETAL çelikten eşyaların koruma önlemleri kapsamına dahil edilmesini talep etti

Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu (EUROMETAL), Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné ve Komisyon Üyesi Maroš Šefčovič’e gönderdiği bildiride çelik türev ürünleri ve çelikten eşyaların mevcut koruma önlemleri çerçevesine dahil edilmemesine ilişkin endişeleri dile getirdi.

Federasyon, komisyonun küresel çelik kapasite fazlasıyla mücadele etmeye yönelik çabalarını desteklerken, önlemlerde düzenlemeye gidilmezse Avrupa’daki üretim ve dağıtım faaliyetlerinin hızla başka ülkelere kayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çelikten eşya üreticileri büyük bir tehditle karşı karşıya

EUROMETAL’e göre çelik maliyetleri çelik işleme şirketlerinin toplam satışlarının %70’ine karşılık gelirken, ortalama kâr marjı genellikle %1-2’yi geçmiyor. Yeni koruma rejimi kapsamında AB çelik fiyatlarında yaşanacak %10’luk bir artış, birçok üretici ve işleme şirketini planlanan iki yıllık inceleme süresi tamamlanmadan iflas riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Federasyon, çelik türev ürünlerinin önlem kapsamına dahil edilmemesinin “ucuz işlenmiş ithalatın” piyasayı doldurmasına yol açacağını ifade etti.

“Mevcut çerçeve kusurlu”

EUROMETAL, çelik türev ürünleri ithalatının, koruma önlemleri rejimi yürürlüğe girmeden önce bile AB’li üreticileri daha düşük fiyatlı çelikten eşyalarla rekabet edemeyecek hale getirdiğini belirtti. Federasyon, koruma önlemlerinin kapsamı çelik türevleri ve çelikten eşyaları kapsayacak şekilde genişletilmezse AB’nin “düşük maliyetli çelik ürünleri çöplüğüne” dönüşeceği uyarısında bulundu.

EUROMETAL, Avrupa Komisyonundan;