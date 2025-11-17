Federacciai: Almanya’nın endüstriyel enerji tavan fiyatı Avrupa pazarını riske atıyor

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda İtalya hükümetinin Avrupa Yeşil Mutabakatı konusundaki olumsuz tutumuna tam destek veren İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai, çelik sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğe uyumlu gerçekçi hedeflere ve sanayi politikalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı. Somut politikalar olmadan sanayinin iklim ve çevre hedeflerine ulaşamayacağını belirten Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, İtalya’nın komisyonun Yeşil Mutabakat’a yönelik teklifine katılmama kararını mantıklı buluyor.

Bununla birlikte komisyonun önerdiği kalıcı koruma rejimini memnuniyetle karşılayan Federacciai, yeni önlemlerin Avrupa çelik sisteminin rekabet gücünü ve istikrarını destekleyeceğini düşünüyor. Her iki tutum da AB’nin birlik içinde adil piyasa koşullarını koruyabilecek AB düzeyinde araçlara yönelik ihtiyaca odaklandığını yansıtıyor.

Almanya hükümetinin sanayiye yönelik elektrik tavan fiyatı uygulaması ve enerji yoğun sektörler için geriye dönük bütçe desteği getireceğine yönelik açıklamasının, halihazırda büyük dengesizliklerin bulunduğu koşullarda eşitsizliği artırdığı düşünülüyor. Almanya’nın 50 €/MWh tavan fiyatla üç yıl boyunca 4,5 milyar €’ya mal olacak destek paketi içeren yeni düzenlemesi, son haftalarda Federacciai tarafından dile getirilen endişeleri yeniden gündeme getiriyor. Bu endişelere göre ortak bir yaklaşım olmadan mali alanı daha geniş olan AB üye ülkeleri bölge içi rekabeti ciddi şekilde bozma ve “tek pazar” çerçevesini zayıflatma riski taşıyor.

Almanya’nın bu önlemini “ciddi biçimde bozucu” olarak nitelendiren Gozzi’ye göre tek bir enerji fiyatından ortak bir karbon azaltım fonuna kadar yalnızca ortak Avrupa araçları eşit rekabet koşullarını sağlayabilir ve çelik sanayisinin dönüşümünü sürdürülebilir biçimde destekleyebilir.