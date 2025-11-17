 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Federacciai:...

Federacciai: Almanya’nın endüstriyel enerji tavan fiyatı Avrupa pazarını riske atıyor

Pazartesi, 17 Kasım 2025 15:57:47 (GMT+3)   |   İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda İtalya hükümetinin Avrupa Yeşil Mutabakatı konusundaki olumsuz tutumuna tam destek veren İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai, çelik sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğe uyumlu gerçekçi hedeflere ve sanayi politikalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı. Somut politikalar olmadan sanayinin iklim ve çevre hedeflerine ulaşamayacağını belirten Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, İtalya’nın komisyonun Yeşil Mutabakat’a yönelik teklifine katılmama kararını mantıklı buluyor.

Bununla birlikte komisyonun önerdiği kalıcı koruma rejimini memnuniyetle karşılayan Federacciai, yeni önlemlerin Avrupa çelik sisteminin rekabet gücünü ve istikrarını destekleyeceğini düşünüyor. Her iki tutum da AB’nin birlik içinde adil piyasa koşullarını koruyabilecek AB düzeyinde araçlara yönelik ihtiyaca odaklandığını yansıtıyor.

Almanya hükümetinin sanayiye yönelik elektrik tavan fiyatı uygulaması ve enerji yoğun sektörler için geriye dönük bütçe desteği getireceğine yönelik açıklamasının, halihazırda büyük dengesizliklerin bulunduğu koşullarda eşitsizliği artırdığı düşünülüyor. Almanya’nın 50 €/MWh tavan fiyatla üç yıl boyunca 4,5 milyar €’ya mal olacak destek paketi içeren yeni düzenlemesi, son haftalarda Federacciai tarafından dile getirilen endişeleri yeniden gündeme getiriyor. Bu endişelere göre ortak bir yaklaşım olmadan mali alanı daha geniş olan AB üye ülkeleri bölge içi rekabeti ciddi şekilde bozma ve “tek pazar” çerçevesini zayıflatma riski taşıyor.

Almanya’nın bu önlemini “ciddi biçimde bozucu” olarak nitelendiren Gozzi’ye göre tek bir enerji fiyatından ortak bir karbon azaltım fonuna kadar yalnızca ortak Avrupa araçları eşit rekabet koşullarını sağlayabilir ve çelik sanayisinin dönüşümünü sürdürülebilir biçimde destekleyebilir.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Görüş Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Federacciai: Yeşil Mutabakat ve uluslararası ticaret kuralları gözden geçirilmeli

11 Kas | Çelik Haberler

Federacciai’den hükümetin Yeşil Mutabakat tutumuna destek: “Gerçekçi hedefler ve somut sanayi politikaları gerekli”

23 Eki | Çelik Haberler

Assofermet: AB’nin yeni koruma rejimi, Avrupa çelik dağıtım ve imalat segmentlerini köşeye sıkıştırıyor

09 Eki | Çelik Haberler

Federacciai AB’nin süresiz koruma rejimini olumlu değerlendiriyor

08 Eki | Çelik Haberler

Assofermet: Çelik ve alüminyuma yönelik yeni önlemler Avrupa’da üretimi riske atıyor

16 Eyl | Çelik Haberler

Acciai Speciali Terni AB’nin koruyucu tedbir uygulamaması halinde gelirinde düşüş bekliyor

28 Haz | Çelik Haberler

Yusuf Güven: Rusya’nın hurda ihracat vergisini düşürmesi hiçbir şeyi değiştirmez

29 Ağu | Çelik Haberler

Federacciai Rusya’nın DTÖ’ye girişine ilişkin açıklama yaptı

14 May | Çelik Haberler

Federacciai: Yeşil Mutabakat ve uluslararası ticaret kuralları gözden geçirilmeli

11 Kas | Çelik Haberler

Federacciai’den hükümetin Yeşil Mutabakat tutumuna destek: “Gerçekçi hedefler ve somut sanayi politikaları gerekli”

23 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis