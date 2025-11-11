Federacciai: Yeşil Mutabakat ve uluslararası ticaret kuralları gözden geçirilmeli

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai’nin yıllık toplantısı 10 Kasım 2025 tarihinde Bergamo’da gerçekleştirildi. Confindustria Bergamo Başkanı Giovanna Ricuperati’nin konuşması ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin mesajının ardından Federacciai Başkanı Antonio Gozzi toplantının açılışını yaptı.

Gozzi, “Sanayinin hayatta kalma mücadelesinin artık Brüksel’den geçtiğine daha fazla ikna oluyoruz. Avrupa’nın jeopolitik, ekonomik ve endüstriyel olarak önemsiz hale gelmesini önlemek için büyük kararların orada alınması gerekiyor çünkü dünya çok hızlı değişiyor,” ifadelerini kullandı. Gozzi, Avrupa’da sanayinin yeniden politik gündemin merkezine alınması, çevre politikalarının düzeltilmesi ve Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve ETS kotalarının yarattığı karmaşadan uzaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Gozzi’ye göre İtalyan ve Avrupa çelik sektörünün geleceğini güvence altına almak için dört konu öncelik taşıyor:

Uluslararası ticarette adil koşullar,

Enerji dönüşümünde daha pragmatik ve ideolojik olmayan bir yaklaşımla teknolojik tarafsızlık,

Özellikle yenilenebilir veya karbonsuzlaştırılmış enerjide rekabetçi fiyatlar,

Hurda ve doğrudan indirgenmiş demir gibi diğer hammaddelere erişimin artırılması.

Çelik üretiminin %90’ının elektrik ark ocaklarında yapıldığı İtalya’da 1990 yılından bu yana karbon emisyonları %66 oranında azaltıldı ve karbon yoğunluğu AB ortalamasının %40 altına indi. Buna rağmen Gozzi’ye göre Yeşil Mutabakat girişimleri “çok az sonuç üretti”. Gozzi, “Dünya genelinde artan emisyonlar, Avrupa düzeyinde azaltılan miktarların 10 ila 20 katı seviyesinde. Avrupa Birliği’nin ideolojik ve aşırı düzenlemeleri ise Avrupa sanayisinin birçok sektöründe rekabet gücü ve pazar payı kaybına neden oldu. Yeşil ekonomi alanında ise hiçbir teknolojik avantaj kazandırmadı,” şeklinde konuştu.

Federacciai Başkanı ayrıca uluslararası ticaret kurallarının, özellikle de koruma önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Komisyonu Refah ve Endüstriyel Strateji İcra Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné bu talebe olumlu yanıt vererek Avrupa ve İtalyan çelik sektörünü küresel kapasite fazlasına karşı korumak amacıyla bir inceleme yapılacağını ve İtalyan çeliğinin Avrupa Birliği için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Gozzi İtalya çelik sektörünün karşı karşıya olduğu birçok zorluk arasında, Ilva krizi ile genel çelik sektöründeki krizin birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti ve Federacciai’nin sanayinin önemli yapı taşlarından biri olan Ilva’yı kurtarma konusunda İtalyan hükümetine destek olma taahhüdünü yineledi. Öncelikle yerel yönetimlerle diyalog kurulması gerektiğini, bu temel atıldıktan sonra Taranto tesisinin diğer özel yatırımcılara teklif edilebileceğini ifade etti.

Gozzi’nin konuşmasının ardından Avrupa Komisyonu Uyumdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ve Stéphane Séjourné söz aldı. Yıllık toplantı, Enel CEO’su Flavio Cattaneo, Fincantieri CEO’su ve Genel Müdürü Pierroberto Folgiero ile Webuild CEO’su Pietro Salini’nin katıldığı bir panelin ardından sona erdi. Panelde bürokratik karmaşıklığın sanayi sektörü işçilerine odaklanmayı engellediği, enerji piyasasını düzenlemeye yönelik her girişimin enerji kaynaklarının sınırlı olduğu bir ülkede “geçici bir yama” niteliğinde olduğu ve nükleer enerji gibi seçeneklerin değerlendirilmesiyle uzun vadeli bir planın geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

2024 yılına ait İtalyan çelik üretim verilerine göre ülke söz konusu yılda 20 milyon mt ham çelik üretti. Nihai çelik üretimi ise 15,5 milyon mt olup bunun 6,8 milyon mt’u yassı, 9,2 milyon mt’u uzun mamullerden oluştu. Sektörün yıllık cirosu 40-60 milyar € arasında değişirken, istihdama doğrudan etkisi 70.000 çalışan olarak kaydedildi.