EURANIMI: Menşe bildirimi kuralı gerçek sanayi koşullarında uygulanabilir değil

Salı, 18 Kasım 2025 14:22:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Metal İthalatçıları ve Distribütörleri Birliği (EURANIMI), Avrupa Komisyonuznun yeni çelik koruma önlemi çerçevesinde ürünün eritildiği ve döküldüğü ülkenin bildirilmesi kuralını getirme planına ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Birliğe göre kural teoride basit görünse de gerçek sanayi koşulları ve izlenebilirlik açısından uygulanabilir değil.

  • Yasaklanan, yaptırım uygulanan, antidamping veya telafi edici önlemlere tabi veya AB'ye ihracat yapmayan tüm ülkeler çıkarıldığında kuralın AB dışındaki tek tedarikçi olan Güney Kore merkezli POSCO ile sınırlanması,
  • Kuralın AB’nin tedarik çeşitlendirme ve sanayi dayanıklılığı hedefleriyle çelişmesi, kurala ilişkin başlıca endişeler arasında yer alıyor.

Çin ve Endonezya’dan slab ithalatı kısıtlanmazken, aynı ülkelerde eritilip dökülen ürünlerin hedef alınmasını tutarsız bulan birlik, bu durumun AB’li üreticilerin ithal slaba daha bağımlı hale getirebileceğini belirtti.

İzlenebilirlik sisteminin uygulanabilirliğindeki sıkıntılar

Teklife göre kural, çeliğin nerede eritilip döküldüğünü gösteren sertifikalara dayanacak. Ancak EURANIMI bu belgelerin doğrulanamaz, kolayca değiştirilebilir ve fiziksel ürünle bağlantısız olduğunu belirtiyor. Çelik birçok işlem aşamasından geçtiği için eritildiği ve döküldüğü menşeyi doğrulamak imkânsız hale geliyor. Servis merkezleri ve tüccarların sürece dahil olması izlenebilirliği daha da zayıflatırken, 27 farklı gümrük idaresindeki tutarsız uygulamalar, hukuki netliğin çökmesi riskini doğuruyor.

Kuralın iptali veya ertelenmesi talep ediliyor

EURANIMI, paslanmaz çeliğin ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesi kuralından muaf tutulmasını veya en azından uluslararası düzeyde kabul gören, tahrif edilemez bir izlenebilirlik sistemi kurulana kadar ertelenmesini talep ediyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Avrupa Birliği Görüş Kota ve Vergiler 

