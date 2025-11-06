Assofermet: İtalya hurda piyasası Ekim ayında yatay seyretti

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yayımlanan aylık piyasa raporuna göre bu yılın Ekim ayında piyasa genel olarak istikrarlı bir seyir izledi.

İtalya hurda piyasası



Ekim ayında İtalya hurda piyasası genel olarak istikrarlı seyretti. Ayın sonuna doğru yüksek kalite hurda türlerinde sınırlı fiyat artışları görüldü. Ancak bu artış tüm ürün gruplarına yansımadı ve sadece yassı mamulleri etkilerken, uzun mamul fiyatlarında değişiklik gözlenmedi. Kasım ayı için beklentiler olumlu olsa da hurda toplama faaliyetlerinin zayıf seyretmesi piyasa oyuncuları arasında endişe yaratıyor.

Küresel piyasa ve Türkiye hurda piyasası

Ekim ayının başında Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatlar 5$/mt arttı ancak talebin zayıf seyretmesi nedeniyle sonrasında yatay bir seyir izledi.

Avrupa piyasalarında ise genel olarak düşüş eğilimi ve değişken talep öne çıktı. Ayın sonunda İspanya gibi birkaç ülkede Kasım teslimatlı siparişler için küçük fiyat artışları gözlense de bu fiyatlar kabul görmedi.

Asya’da, özellikle de Hindistan’da piyasa hareketliliği ancak Ekim ayının son günlerinde yeniden başladı.

Paslanmaz hurda piyasası

Ekim ayında paslanmaz çelik hurdası piyasası arz ve talep açısından kayda değer bir değişiklik göstermedi ve kısa vadede bu durumun devam etmesi bekleniyor. Assofermet, piyasada en fazla bozulmaya neden olan unsurun Asya’dan İtalya ve Avrupa’ya yapılan slab satışlarındaki artış olduğunu ifade ediyor. Öyle ki bu slablar, nikel alaşımlı pik demir kullanılarak üretiliyor ve bu üretim yöntemi Avrupa’nın çevresel sürdürülebilirlik ve karbon azaltım hedefleriyle uyuşmuyor. Raporda konuyla ilgili olarak “Bu slablardan üretilen ürünlerin Avrupa tedarik zincirinde yeşil ürün olarak sınıflandırılması ne kadar doğru? Nikel alaşımlı pik demir kullanımı, hurda talebinin yerini alarak geri dönüştürülmüş malzemenin değerini düşürüyor ve Avrupa’da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik sürecini sekteye uğratıyor,” ifadelerine yer verildi.

Süper alaşımlı ve yüksek hız çelikleri açısından da satışlar Ekim ayında durgun seyretti.

Pik demir

Avrupa’nın 2026 yılı itibarıyla Rusya’dan pik demiri ithalatını durduracak olması nedeniyle alıcıların Ukrayna’ya yönelik ilgisi arttı. Ukrayna’nın Brezilya ile birlikte başlıca tedarikçi konumuna gelmesi bekleniyor.

Küresel piyasaya bakıldığında Türkiye’de pik demir talebi zayıf seyrederken, Rusya çıkışlı pik demir tekliflerinin daha da gerilediği gözleniyor.

ABD piyasasında ise fiyatlar, yüksek fosfor içerikli Brezilya menşeli pik demir için 407-412$/mt CFR aralığında yatay seyrediyor.

Hematit pik demir

Ekim ayında fiyatların yatay bir seyir izlemesi hematit pik demir piyasasındaki durgunluğu yansıttı. Görünüm belirsizliğini korurken, ABD-AB arasındaki vergilerin dökümhaneler üzerinde baskı yarattığı ve ihracatta yaşanan zorlukların rekabet gücünü azalttığı belirtiliyor.

Alıcıların sadece kısa vadeli ihtiyaçlarına yönelik alım yapmaya devam ettikleri ifade ediliyor. Öte yandan Avrupa’da sevkiyatlar halen yavaş ilerliyor ve teslimat gecikmeleri dökümhanelerin üretim planlamasını zorlaştırıyor.

Sfero dökme demir

Ekim ayında sfero dökme demir piyasasında düzensiz üretim ve haftalar süren üretim duruşları gözlendi. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın 2026 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olmasından dolayı özel pik demir türlerinde fiyat değişimleri sınırlı kaldı. Öte yandan yıl sonundan önce gümrük işlemlerini tamamlamak isteyen alıcıların talebi arttı.

Ferroalyajlar

Ekim ayında piyasada genel görünüm istikrarlı seyretti. Düşük karbonlu ferrokrom fiyatlarında sınırlı artışlar görüldü.