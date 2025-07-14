EUROMETAL menşe kurallarının iklim hedefleri ve çelik sektörünün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini istiyor

Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu EUROMETAL, AB Vergilendirme ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Maroš Šefčovič’in başkanlık ettiği Menşe Kuralları Uygulama Diyaloğuna katıldı.

Diyalogda koruma önlemleri, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) dahil olduğu iklim politikası ve pazar erişim stratejilerinin temelini oluşturan menşe kurallarının çerçevesinin modernize edilmesi ve basitleştirilmesi için önemli sektör paydaşları bir araya geldi.

EUROMETAL’ın talepleri

EUROMETAL Başkanı Alexander Julius, sektörün gerçeklerini yansıtan pratik, uyumlu ve sektöre özgü menşe kurallarının önemini vurguladı. Julius, menşe kurallarının SKDM ve “yeşil” çeliğin tanımı da dahil olmak üzere yeni iklim ve döngüsel ekonomi hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini savundu. Geri dönüştürülmüş içerik, “eritilmiş ve dökülmüş” kriterleri ve katma değerli işleme faaliyetleri için pratik kurallar geliştirilmesini, dijitalleştirme araçlarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesini ve bu araçların KOBİ’ler için erişilebilir kılınmasını ve koruma önlemlerindeki açıkların kapatılması için çelik türevlerine menşe bazında kısıtlamalar getirilmesini önerdi.

Avrupa Komisyonunun menşe kuralları reform gündemi

Šefčovič, menşe kurallarının basitleştirilmesi, dijitalleştirilmesi ve sektörlere göre uyarlanması gerektiğini belirtti. Üye devletler arasındaki tutarsız uygulamaların sistemin etkinliğini zayıflattığını söyleyen Šefčovič, menşe kurallarının uygulanma şeklinin uyumlu hale getirilmesinin adil ticareti yeniden tesis etmek ve yerel piyasa önündeki engelleri azaltmak için gerekli olduğunu vurguladı. KOBİ’lerin erişebilirliğine odaklanılarak Avrupa Veri Merkezi, dijital ürün pasaportları ve yapay zeka destekli uyumluluk araçlarının geliştirildiğini kaydetti. Bununla birlikte Šefčovič, menşe kurallarının, SKDM, koruma önlemleri ve hile önlemlerinin tesisinde daha büyük bir rol oynayacağını dile getirdi. Yeni çelik koruma önlemleri çerçevesinin hazırlandığını ve konuya ilişkin güncellemelerin yaz sonuna kadar beklendiğini belirtti. Son olarak Šefčovič, AB’nin özellikle küresel kapasite fazlası konusunda ABD ile daha yakından çalışacağını da sözlerine ekledi.

Çelik sektörü için sonraki adımlar

Komisyon, katılımcılardan nihai reform paketini şekillendirmek için sektörlere özgü öneriler sunmalarını istedi. EUROMETAL, çelik dağıtım ve hizmet sektörünün özellikle türev ürünler ve döngüsel ekonomiye uyumluluk konularındaki önceliklerinin tam olarak yansıtılmasını sağlamak amacıyla üyeleriyle, Avrupalı politika yapıcılarla ve ticaret ve gümrük yetkilileriyle yakın iş birliğini sürdüreceğini taahhüt etti.