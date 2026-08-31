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EUROMETAL düzenlemedeki boşluğun AB'nin çelik yoğun imalat sektörünü tehdit ettiği uyarısında bulundu

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 14:52:34 (GMT+3)   |   Brescia

EUROMETAL, düzenlemelerdeki bir boşluğun Avrupalı çelik yoğun ürün üreticilerini AB dışındaki tedarikçiler karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürdüğü uyarısında bulundu. İthal çelik, ticaret önlemlerine ve karbon maliyetlerine tabi tutulurken, AB dışında üretilen nihai ürünler AB'ye girişte her zaman eşdeğer yükümlülüklerle karşılaşmıyor. Birlik, tüm imalat değer zincirinde eşit rekabet koşulları sağlanması çağrısıyla konuyu 7 Eylül'de AB politika yapıcılarının gündemine taşıyacak.

EUROMETAL'e göre söz konusu dengesizlik, ithal çelik ile AB dışında üretilen çelik yoğun nihai mamullere uygulanan farklı muameleden kaynaklanıyor. Avrupa piyasasına giren çelik, kotalara, ticaret önlemlerine ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki karbon maliyetlerine tabi olurken, üçüncü ülkelerden gelen nihai ürünler eşdeğer ticari ve karbonla ilgili yükümlülüklerle karşılaşmadan birliğe girebiliyor.

Bunun sonucunda çelik bazlı bir ürün üreten Avrupalı bir imalatçı, nihai ürünü Avrupa piyasasına ihraç eden AB dışındaki bir rakibine kıyasla daha yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor. EUROMETAL, bu dengesizliğin Avrupa imalat sektörünün rekabet gücünü zayıflattığını ve şirketleri üretimlerini AB dışına taşımaya teşvik edebileceğini belirtiyor.

EUROMETAL, bu eğilimin devam etmesi halinde tesis kapanışlarına ve üretimin daha fazla AB dışına taşınmasına yol açabileceği, bunun da istihdamı, yatırımları, endüstriyel bilgi birikimini, katma değer yaratımını ve Avrupa çeliğine yönelik talebi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın imalat tabanının kademeli olarak zayıflaması, altyapı, savunma ve yeşil dönüşüm için gerekli stratejik sanayi kabiliyetlerini de sekteye uğratabilir.

Bu nedenle EUROMETAL, Avrupa'nın sanayi politikasının çelik ve yerel imalata yönelik düzenleyici yükümlülüklerin üçüncü ülkelerden ithal edilen nihai ürünlere rekabet avantajı sağlamasını önlemesi gerektiğini belirterek tüm imalat değer zincirinde eşit rekabet koşulları sağlanması çağrısında bulunuyor.

Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Görüş 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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