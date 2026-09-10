Federacciai: Aşırı kapasite ve piyasanın korunması AB çelik sektörünün temel öncelikleri olmaya devam ediyor

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai, Avrupa çelik piyasasının korunmasının güçlendirilmesi ve küresel aşırı kapasitenin etkileriyle mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Birliğe göre aşırı kapasite, enerji alanındaki rekabet gücü ve yatırım koşulları, Avrupa'nın sanayi tabanının korunması açısından temel zorluklar arasında yer almaya devam ediyor.

Küresel aşırı kapasite, yüksek enerji maliyetleri, yatırım ihtiyacı ve sanayideki dönüşümle mücadele eden Avrupa çelik sektörü üzerindeki başlıca baskı unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Federacciai, ticari savunma araçlarının güçlendirilmesi ve Avrupa'daki üretimin rekabet gücünün korunması gerektiğini yineledi.

Piyasanın korunması, Avrupa'nın güçlü bir imalat ve çelik üretim altyapısını muhafaza edebilmesine ilişkin daha geniş kapsamlı bir zorluğun parçasını oluşturuyor. Federacciai, küresel aşırı üretim kapasitesinden kaynaklanan baskının yanı sıra enerji alanındaki rekabet gücüne ve yatırımlar için elverişli koşullar yaratılması gerektiğine de dikkat çekti.

Söz konusu denge karbonsuzlaşma sürecini de doğrudan etkiliyor. Federacciai'ye göre daha sürdürülebilir bir çelik sektörüne geçiş, Avrupa'nın üretim ve sanayi kapasitesini zayıflatmadan ilerlemeli.

Bu nedenle Federacciai, ticari savunma, şirketlerin rekabet gücü ve sanayideki dönüşümü bir arada ele alırken Avrupa'nın üretim altyapısının daha da zayıflamasını önleyecek koordineli adımların AB düzeyinde atılması gerektiğini vurguluyor.