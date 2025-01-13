EUROMETAL AB koruma önlemlerinin işleyişine ilişkin incelemeye yönelik yorum süresinin uzatılmasını istedi

Avrupa çelik, boru ve metal distribütörleri birliği EUROMETAL, ithal çelik ürünlere ilişkin koruma önlemlerinin işleyişine yönelik 31 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak inceleme konusunda talepleri ve yorumlarını paylaştı. Birlik, Aralık sonu ve Ocak başını kapsayan tatil dönemini göz önüne alarak söz konusu incelemeye ilişkin yorum sunma süresinin 10 Ocak tarihine uzatılmasını talep etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında AB Komisyonu, taneleri yönlendirilmiş silisli çelik hariç olmak üzere ithal çelik ürünlere uygulanan koruma önlemlerinin işleyişine yönelik inceleme başlatmıştı.

Üye devletlerin gümrük kuralları arasındaki farklılıkların çoğu zaman tutarsız ve yanlış beyanlara yol açtığını ve bunun da Avrupalı ​​ithalatçılar için eşit olmayan piyasa koşullarıyla sonuçlandığını belirten EUROMETAL, incelemenin adil ve tutarlı olabilmesi için AB genelinde uyumlu gümrük prosedürleri uygulanmasına yönelik ihtiyacın Avrupa Komisyonu tarafından ele alınmasını istedi.

Öte yandan birlik, ilgili tüm paydaşların inceleme sürecinde uygun şekilde tanınmasını ve incelenmesini sağlamak için “Birlik kullanıcıları” veya “çelik kullanıcıları”nın net bir tanımının yapılmasını talep etti. EUROMETAL açıklamasını, çelik sektörünün karşı karşıya olduğu mevcut sıkıntılar karşısında müzakereler yapılabilmesi için EUROFER’in Çelik Zirvesi düzenlenmesi yönündeki önerisini desteklediğini söyleyerek sonlandırdı.