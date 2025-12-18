AB'nin yeni çelik koruma rejimi 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek

AB’nin yeni çelik koruma rejiminin, mevcut koruma önlemlerinin 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesiyle birlikte 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemenin son taslağına göre bu yeni rejim, mevcut önlemlerin sona ermesinin ardından AB çelik piyasasında süreklilik ve öngörülebilirlik sağlamayı amaçlarken, değişen piyasa koşullarına bağlı düzenlemelere de imkân tanıyacak.

Taslak düzenlemeye göre Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn, Avrupa Ekonomik Alanı anlaşması uyarınca önlemlerden muaf tutulacak. Diğer tüm üçüncü ülkelerdeki tedarikçiler ise yürürlüğe girdikten sonra yeni çerçeveye tabi olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB Konseyi, toplam kota tonajının 15,2 milyon mt ile 22,2 milyon mt arasında sınırlandırılması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca konsey, bir çeyrekte kullanılmayan vergiye tabi kota tonajının, aynı yıl içerisinde bir sonraki çeyreğe devredilmesine müsaade edileceğini bildirdi. Önerilen kurallara göre kullanılmayan tonajların 20 iş günü içerisinde bir sonraki çeyrekte kullanılabilecek olması, ithalatçılar ile piyasa oyuncularına daha fazla esneklik sağlayacak.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesinin 2026 yılı Ocak ayının sonuna kadar taslak üzerinde oylama yapması bekleniyor. Bu adım, gelecek yılın başında parlamento, konsey ve komisyon arasındaki müzakerelerin önünü açacak.