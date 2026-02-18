Almanya hükümeti otomobil üreticilerinin yerel çelik kullanımını artırmasını istiyor

Alman basınında çıkan haberlere göre Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider, otomotiv sektörüne yerel hammadde tedarikini artırma çağrısında bulundu ve çelik sektörünün gücünün korunmasının önemine dikkat çekti.

Schneider, büyük ölçekli şirketlerin tedarik stratejilerinde yerel piyasaya daha çok öncelik göstermesi gerektiğini belirtti. Almanya’nın ekonomik bağımsızlığını ve rekabet gücünü koruyabilmesi için çelik sektörünün işliyor olması gerektiğini vurgulayan bakan, thyssenkrupp gibi yerel çelik üreticilerine verilen devlet desteğinin emisyonsuz üretime geçiş sürecinde kritik olduğunu ifade etti.

Düşük fiyatlı ithalat yerine Avrupa çeliğine öncelik verilmeli

Bununla birlikte Schneider, Avrupalı tedarikçilerin önceliklendirilmesini desteklediğini söyledi. Çeliğin, enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu Suudi Arabistan gibi ülkelerden temin edilip Almanya’da işlenmesine yönelik önerileri reddetti.

Schneider bunun yerine yeşil hidrojenle üretilmiş çelik için öncü pazarların oluşturulmasını savundu. Demir yolu sektörünün ray üretiminde Avrupa’da üretilen yeşil çeliği tercih etmesini, otomotiv sektöründe de uygulanabilecek bir örnek olarak gösterdi.

Yeşil çelik kullanımını artırmak için teşvikler gündemde

Bakan, otomotiv üreticilerinin şu ana kadar yeşil çeliği geniş ölçekte kullanma konusunda isteksiz davrandığını vurguladı. Bu durumu değiştirmek için yeni teşviklerin sunulması gerektiği önerisinde bulundu.

Schneider, Brüksel’de bir önerinin tartışıldığını ve bu öneri doğrultusunda 2035 yılı sonrasında plug-in hibrit araç satmaya devam eden üreticilerin ek emisyonlarını üretimde yeşil çelik kullanarak dengeleyebileceğini dile getirdi. Bu yaklaşımın tüm sektör temsilcileri tarafından desteklenmediğini kabul eden Schneider, söz konusu görüşün Alman hükümetinin AB nezdindeki müzakerelerde benimsediği resmi tutum olduğunu ifade etti.