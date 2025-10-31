 |  Giriş 
Avrupalı otomotiv üreticileri çip krizi nedeniyle üretimin durabileceği uyarısında bulundu

Cuma, 31 Ekim 2025 15:19:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), otomobillerin elektronik sistemlerinde kullanılan mikroçip arzının ciddi ölçüde azalması nedeniyle üretimin kısa zaman içerisinde durabileceği konusunda uyarı yaptı.

Mevcut krizin, Çin’den yapılan Nexperia üretimi çip sevkiyatlarını yasaklayan ve henüz çözüme kavuşturulamamış siyasi anlaşmazlıktan kaynaklandığı ifade edildi.

Arzın düşmesi montaj hatlarını riske atıyor

ACEA’ya göre otomobil üreticileri araç kontrol üniteleri için gerekli olan mevcut çip stoklarını tükettiği için arz sorunu daha da derinleşiyor. Bazı üreticilerin birkaç gün içerisinde montaj hatlarını kapatabileceği, diğerlerinin ise ciddi arz sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Alternatif çip tedarikçileri mevcut olsa da ACEA, kapasitenin artırılması veya yeni tedarikçilerin onay almasının aylar sürebileceğine ve bu durumun üreticilerin acil ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olabileceğine dikkat çekti.

ACEA’dan diplomatik çözüm çağrısı

ACEA Genel Direktörü Sigrid de Vries, diplomatik müzakerelerin devam ettiğini ancak durumun sürmesi halinde üretimin durmasının an meselesi olabileceğini ifade etti.

De Vries, politika yapıcılara Avrupa otomotiv sektöründe büyük bir aksama yaşanmasını önlemek için diplomatik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulundu ve tedarik zincirleri ile endüstriyel rekabet gücünü korumak için Avrupa genelinde koordineli bir müdahale gerektiğini vurguladı.


