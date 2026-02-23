AB’li otomotiv tedarikçileri Çin’in artan rekabeti karşısında yerel tedarik zincirinin korunmasını istiyor

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), Avrupa otomotiv tedarik sektörünün özellikle Çin’den kaynaklı rekabetteki artış sebebiyle baskı altında kaldığını belirterek Avrupa Komisyonuna endüstriyel egemenlik ve adil rekabete öncelik verme çağrısında bulundu.

CLEPA, otomotiv tedarikçilerinin bir aracın toplam değerinin yaklaşık %75’ini oluşturduğuna ve Avrupa genelinde inovasyon, Ar-Ge faaliyetleri ve istihdam açısından sanayi ekosisteminin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Ancak sektörün, yabancı devlet sübvansiyonları, dampingli fiyat uygulamaları, devlet destekli kapasite fazlası ve tek taraflı ticaret önlemlerinden kaynaklanan piyasa bozulmaları nedeniyle artan baskı altında bulunduğunu ifade etti.

Birliğe göre bu gelişmeler, Avrupa sanayisi açık ticarete bağlı kaldığı halde üreticileri yapısal olarak dezavantajlı hale getiriyor.

AB, Çin ile otomotiv ticaretinde açık vermeye başladı

Birlik, Avrupa ve Çin arasındaki otomotiv ticareti dengesinde yaşanan hızlı bozulmayı rekabet baskısının en somut göstergesi olarak değerlendirdi.

2025 yılında Çin’den otomotiv parçası ithalatının 8,2 milyar € seviyesine ulaştığı, beş yıl önce yaklaşık 7 milyar € olan ticaret fazlasının bugün yaklaşık 700 milyon € ticaret açığına dönüştüğü aktarıldı. CLEPA, düşük fiyatlı ithalata artan bağımlılığın Avrupa sanayisini zayıflatabileceği ve uzun vadede inovasyon kapasitesini azaltabileceği uyarısında bulundu.

Danışmanlık şirketi Roland Berger tarafından yapılan bir çalışmaya göre mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde Avrupa otomotiv tedarik sektöründe 2030 yılına kadar 350.000’e kadar istihdam kaybı yaşanabilir.

Sanayi politikası Avrupa’daki katma değerin korunmasında kritik görülüyor

CLEPA, başta Sanayi Hızlandırıcı Yasası olmak üzere AB’nin endüstriyel girişimlerinin, kamu alım programlarını, sübvansiyonları ve düzenleyici teşvikleri doğrudan Avrupa’nın değer yaratma süreciyle ilişkilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik, bu kapsamda “Avrupa aracı” tanımının oluşturulmasını önerdi. Öneriye göre bataryalar hariç olmak üzere bir aracın en az %75’inin yerel içerikten oluşması gerekiyor. Bu yaklaşımın, otomobil üretiminden elde edilen ekonomik değerin büyük bölümünün Avrupa içinde kalmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Ayrıca elektrikli güç aktarma sistemleri ve elektrik-elektronik bileşenler gibi stratejik teknolojiler için kademeli olarak yerel içerik eşikleri uygulanması önerildi.

Mobilite dönüşümünde teknolojik egemenlik vurgusu

CLEPA’ya göre bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, hem sanayide istihdamın korunması hem de karbonsuzlaşma ve dijital dönüşüm yatırımlarının Avrupa’da kalması açısından kritik önem taşıyor.

Birlik, gerçek anlamda Avrupa merkezli sanayi değer zincirlerinin tanımlanması ve desteklenmesinin, teknolojik egemenliğin korunması, rekabet gücünün artırılması ve Avrupa’nın mobilite dönüşümünün bölge dışındaki sanayi ekosistemlerine bağımlı hale gelmesinin önlenmesi açısından belirleyici olacağı sonucuna vardı.