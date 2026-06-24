AB’li otomotiv tedarikçileri SKDM’nin kapsamı genişletilmeden önce uygulamadaki sorunların çözülmesini istiyor

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), Avrupa Komisyonuna Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) uygulanmasında yaşanan sorunlar çözülmeden kapsama özellikle çelik ve alüminyum içeren nihai mamullerin dahil edilmemesi çağrısında bulundu.

Birlik, SKDM’nin nihai uygulama aşamasına başlamasıyla faaliyetleri küresel tedarik zincirlerinin yanı sıra ithal çelik, alüminyum, yarı mamul ve bileşenlere büyük ölçüde bağımlı olan otomotiv tedarikçileri açısından ciddi sonuçlara yol açtığını ifade etti. Yeni eklenmesi planlanan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (CN kodları) için varsayılan emisyon değerleri ve birincil emisyon verilerinin bulunmaması sebebiyle şirketlerin, kapsamın genişletilmesinin operasyonel ve finansal etkilerini değerlendirmesini zorlaştırdığını belirtti.

Uyum sorunlarına dikkat çekildi

CLEPA, geçiş döneminde edinilen deneyimlerin güvenilir birincil emisyon verilerine sınırlı erişim, varsayılan değerlerin kapsamının eksikliği, izlenebilirlik sorunları, yasal belirsizlikler ve yüksek idari yükler gibi birçok çözülmemiş problemi ortaya çıkardığını ifade etti. Üreticilerin çoğu zaman tedarikçiler ve alt tedarikçiler üzerinde sınırlı bir etkisinin olduğunu ve emisyon verilerinin elde edilememesi durumunda raporlama yükümlülükleri ve olası cezalardan sorumlu tutulmaya devam ettiğini aktardı.

Öte yandan birlik, Çin’in Endüstriyel ve Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetmelikleri’nin emisyon raporlaması, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) denetimleri ve SKDM uyumu için gerekli tedarik zinciri verilerine erişimi kısıtlayabileceğine dikkat çekti. CLEPA, bu tür kısıtlamaların ithalatçıları daha yüksek varsayılan emisyon değerleri kullanmaya zorlayabileceğini ve ürünlerin gerçek karbon yoğunluğu daha düşük olsa bile maliyetleri artırabileceğini paylaştı.

Emisyon veri sistemlerinin geliştirilmesi önerildi

SKDM’nin uygulanmasını iyileştirmek amacıyla CLEPA, birincil emisyonlar ve Ürün Karbon Ayak İzi verileri için AB genelinde bir kayıt sistemi oluşturulmasını önerdi. Böyle bir sistemin doğrulanmış emisyon verilerinin tedarik zinciri boyunca güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayacağını ve raporlama doğruluğunu artıracağını savundu.

Bunun yanı sıra birlik, raporlama sorumluluklarının ithalatçılar ve tedarikçiler arasında daha dengeli dağıtılmasının ve üçüncü ülkelerde ödenen karbon maliyetlerinin daha açık şekilde tanınmasının yanı sıra AB ve İngiltere SKDM ve emisyon ticaret sistemleri arasında tam uyumluluk sağlanmasını talep etti. Varsayılan emisyon değerleri konusunda ise mevcut ve yeni eklenecek tüm SKDM ürünlerini içeren kapsamlı bir sistem kurulması gerektiğini belirterek bu değerlerin yayımlanmasındaki gecikmelerin belirsizlik yarattığını ve uyum planlamasını zorlaştırdığını vurguladı.

Daha yüksek varsayılan emisyon verilerine karşı çıkıldı

CLEPA, varsayılan değerlerin şirketleri birincil emisyon verilerini kullanmaya teşvik etmedeki rolünü kabul etmekle birlikte mevcut varsayılan değerlerin çoğu zaman emisyonları olduğundan yüksek gösterdiğine ve düşük emisyonlu üretim yatırımlarını yeterince dikkate almadığına dikkat çekti.

Varsayılan emisyon değerlerine ilave katsayılar uygulanması önerilerine karşı çıkan birlik, birincil verilerin bulunmadığı durumlarda şirketlerin zaten daha yüksek emisyon değerlerine tabi tutulduğunu ifade etti. Ek katsayıların raporlama kalitesini veya çevresel performansı artırmaktan ziyade uyum maliyetlerini yükselteceğini aktardı.

Kapsamın genişletilmesine temkinli yaklaşılmalı

SKDM’nin kapsamının son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin olarak CLEPA, böyle bir adımın ancak karbon kaçağı riskinin somut şekilde ortaya koyulması ve ayrıntılı ürün bazlı analizlerle desteklenmesi halinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Politika yapıcıların AB içinde üretilen alternatif ürünlerin bulunabilirliğini dikkate alması ve kapsam altına alınacak yeni ürünlerin AB Emisyon Ticaret Sistemi tarafından da kapsanmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Birlik, kapsamın genişletilmesi halinde 50 mt CO₂ eş değeri seviyesindeki üst sınırın gözden geçirilmesi ve prototip sevkiyatları, test malzemeleri ve diğer düşük tonajlı ithalatlar için muafiyet uygulanması önerisinde bulundu.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin değerlendirilmesine ilişkin endişeler

CLEPA, tüketici öncesi çelik ve alüminyum hurdalarının SKDM kapsamına alınmasına yönelik öneriler konusunda da endişelerini dile getirdi. Bu tür uygulamaların geri dönüştürülmüş malzeme tedarik zincirlerine yatırım yapan şirketlere ve daha geniş döngüsel ekonomi hedeflerine zarar verebileceğini söyledi.

Birlik, SKDM’nin AB’nin iklim hedeflerini desteklemek ve karbon kaçağını önlemek açısından önemli bir araç olduğunu kabul etmekle birlikte önceliğin kapsam genişletmekten ziyade uygulamanın sadeleştirilmesi, idari yüklerin azaltılması ve hukuki kesinliğin artırılması olması gerektiğini vurguladı. SKDM’nin kapsamının genişletilmesinin kademeli, kanıta dayalı ve operasyonel açıdan uygulanabilir olması gerektiğini, aynı zamanda hem karbonsuzlaşma hedeflerini hem de Avrupa sanayisinin rekabet gücünü desteklemesi gerektiğini kaydetti.