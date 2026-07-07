Avrupalı otomotiv üreticileri SKDM’nin son kullanıcı sektörlere genişletilmesinin 2030’a ertelenmesini istiyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) kapsamının ilave son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik devam eden tartışmalara ilişkin endişelerini dile getirerek önerinin kapsamının ve uygulama takviminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Birlik, hangi ürünlerin kapsama alındığı ve hangilerinin kapsam dışında bırakıldığına ilişkin gerekçelerin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan metodolojiyi prensipte makul bulduğunu ancak ayrıntılı hesaplama yöntemlerinin henüz açıklanmamış olmasının otomotiv ürünlerinin hangi kriterlere göre seçildiği konusunda belirsizlik yarattığını dile getirdi.

Bununla birlikte çelik ve alüminyum ürünlerinin önemli ithalatçılarından biri olan otomotiv sektörünün SKDM’nin son kullanıcı sektörlere genişletilmesinden önemli ölçüde etkileneceğini vurgulayan ACEA, yasama sürecinde sektörün görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini aktardı.

Binek araçların kapsam dışında tutulması önerildi

ACEA’nın temel önerilerinden biri, önemli idari yük, uyum maliyetleri ve uygulama zorlukları getireceği gerekçesiyle mevcut aşamada binek araçların SKDM kapsamı dışında bırakılması oldu. Buna karşılık 8701 ve 8704 Kombine Nomanklatür (CN) kodları altında kayıtlı olan ağır ticari araçların kapsama alınmasını destekledi. Bu araçların tedarik zincirlerinin yerelleştiğini ve binek araçlara kıyasla çok daha yüksek miktarda çelik içerdiğini belirtti.

Öte yandan birlik, kapsamı genişletilmeden önce SKDM’nin mevcut işleyişinin detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mekanizmanın ilk uygulama dönemine ilişkin 2027 sonrasında yapılacak kapsamlı değerlendirmenin tamamlanmasını beklemeden 2028 gibi erken bir tarihte son kullanıcı sektörlerin kapsama alınmasının, akredite olmuş doğrulayıcı kurumların sayısının sınırlı olması nedeniyle idari yükün artma ihtimali gibi önemli riskler yaratabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle son kullanıcı sektörlere yönelik genişlemenin 2030 yılına ertelenmesini tavsiye etti.

Uyum yükünü azaltacak önlemler

Şirketler üzerindeki idari yükü azaltmak amacıyla ACEA, her tedarikçi ve her raporlama dönemi için 1 metrik tonluk ilave üst sınır getirilmesini önerdi. Bu uygulamanın büyük ithalatçılar için raporlama yükümlülüklerini basitleştireceğini ve mevcut SKDM üst sınırının çevresel etkinliğini koruyacağını belirtti.

Bunun yanı sıra ACEA, bitmiş karmaşık otomotiv bileşenlerinin kapsama alınmasına ilişkin endişelerini paylaşarak bu ürünlerin çoğunun, geniş tedarik zincirleri aracılığıyla temin edilen onlarca, hatta yüzlerce parçadan oluştuğunu dile getirdi. Dolayısıyla söz konusu tedarik zincirleri boyunca emisyonların izlenmesi ve gömülü emisyonların doğru şekilde hesaplanmasının önemli idari ve mali yükler doğuracağını vurgulayarak bu ürünlerin SKDM kapsamına sınırlı ölçüde dahil edilmesini talep etti.

Son olarak birlik, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonundan yasama sürecinde bu önerileri dikkate almalarını isteyerek yalnızca orantılı ve uygulanabilir bir yaklaşımın SKDM’nin otomotiv değer zincirindeki hedeflerine ulaşmasını sağlayabileceğini kaydetti.