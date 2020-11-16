EUROFER Türkiye’den ithal sıcak sacın kayıt altına alınmasını destekliyor

Pazartesi, 16 Kasım 2020 16:31:19 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den ithal sıcak sacın kayıt altına alınmasına ilişkin kararını desteklediğini açıkladı. Bu, normalde 2021 yılı Ocak ayı için planlanan antidamping vergilerinin geriye dönük olarak uygulanmasına yol açabilir. Buna göre, 14 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’den ithal edilen ürünler antidamping vergilerine tabi olabilir.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “14 ay sürecek olan soruşturma devam ederken, ithalattaki istikrarsız sürecek ve bu da AB pazarına zarar verebilir . Bu nedenle ithalatı kayıt altına almak, AB ticaret savunma araçlarının etkinliğini sağlamak için önemli,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, kayıt talebi EUROFER tarafından 2020 yılı Eylül ayında yapılmıştı. Antidamping davası 2021 yılı Ocak ayında sona erecek.