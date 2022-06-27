AB bazı ülkeler için kota düzenlemeleri yaptı

Pazartesi, 27 Haziran 2022 18:09:38 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Temmuz ayında başlayacak yeni kota dönemi için kotalarda bazı düzenlemeler yaptığını açıkladı. Bu kapsamda bazı gelişmekte olan ülkeler belirli ürünler için diğer ülkeler kotasına dahil edilirken, Türkiye küresel paslanmaz sıcak sac kotasına tabi olacak.

Buna göre, Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Malezya, Moldova, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Vietnam gibi tüm bu gelişmekte olan ülkeler daha önce %3’ün altında olan toplam ithalattaki payları 2021 yılında %9’un üzerine çıktığından 4A metalik kaplamalı sac kotasına tabi tutulacak. Brezilya soğuk sac ve 3A silisli sac kotalarından çıkarılırken, teneke ürünleri kotasına dahil edilecek. Çin küresel 25A geniş kaynaklı boru kotasından çıkarılacak ve soğuk sac, 3A silisli sac, paslanmaz soğuk sac ve paslanmaz çubuk ile hafif profil kotalarına tabi olacak.

Mısır sıcak sac ve diğer dikişsiz boru ürünlerine ayrılan kotalara dahil edilecek. Hindistan 3B silisli sac kategorisinden çıkarılacak ve küresel paslanmaz sıcak sac kotasına eklenecek. Kazakistan demir yolu malzemeleri ve dikişsiz boru kategorisine, Malezya ve Moldova ise sırasıyla paslanmaz soğuk sac ve ticari profil kategorilerine dahil edilecek.

Kuzey Makedonya organik kaplamalı sac, Tayland ise paslanmaz soğuk sac kotalarından çıkarılacak.

Daha önce küresel paslanmaz sıcak sac kotasına dahil olmayan Türkiye 1 Temmuz tarihi itibarıyla söz konusu ürüne ayrılan kotaya dahil edilecek. Ukrayna sıcak sac, 4B metalik kaplamalı sac (otomotiv için) ve diğer kaynaklı borular kategorilerine, BAE ise filmaşin kotasına eklenecek. Vietnam soğuk sac kotasından çıkarılırken, sıcak sac ve 3A-3B silisli sac kategorilerine dahil edilecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ülke ayrıca 4B metalik kaplamalı sac (otomotiv için) kotasına eklenecek.

Buna ek olarak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023–30 Haziran 2024 dönemi için vergiye tabi kota hacimlerini %4 oranında artıracak.