AB Rusya ve Belarus’un kota tonajlarını diğer ülkelere dağıttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 17:48:11 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya ve Belarus’tan çelik ithalatını yasakladı. Bu nedenle komisyon, bu ithalat yasaklarının AB pazarında arz sıkıntısı yaratmamasını ve AB’li çelik kullanıcılarının bu tonajları diğer kaynaklardan tedarik etmeye devam edebilmesini sağlamak için koruma önlemlerini düzenlemeye karar verdi.

Buna göre komisyon, Belarus ve Rusya’nın vergiye tabi kota tonajlarını, mevcut en son verilere dayanarak, koruma önlemine tabi olan diğer ihracatçı ülkeler arasında orantılı olarak yeniden dağıttı.

Bu yıl Nisan-Haziran ayları arasındaki kota dönemi için komisyon daha önce Rusya’nın 412.317 mt sıcak sac, 59.311 mt inşaat demiri, 82.008 mt filmaşin, 23.603 mt kutu profil ve 6.538 mt geniş kaynaklı boru kotası olduğunu açıklarken, Belarus’un 65.026 mt filmaşin ve 13.947 mt kutu profil kotası vardı. Bazı çelik ürünlerinin bir sonraki kota dönemi için yeni kota tonajları aşağıdaki tablolarda görülebilir.