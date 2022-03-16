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AB Rusya ve Belarus’un kota tonajlarını diğer ülkelere dağıttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 17:48:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya ve Belarus’tan çelik ithalatını yasakladı. Bu nedenle komisyon, bu ithalat yasaklarının AB pazarında arz sıkıntısı yaratmamasını ve AB’li çelik kullanıcılarının bu tonajları diğer kaynaklardan tedarik etmeye devam edebilmesini sağlamak için koruma önlemlerini düzenlemeye karar verdi.

Buna göre komisyon, Belarus ve Rusya’nın vergiye tabi kota tonajlarını, mevcut en son verilere dayanarak, koruma önlemine tabi olan diğer ihracatçı ülkeler arasında orantılı olarak yeniden dağıttı.

Bu yıl Nisan-Haziran ayları arasındaki kota dönemi için komisyon daha önce Rusya’nın 412.317 mt sıcak sac, 59.311 mt inşaat demiri, 82.008 mt filmaşin, 23.603 mt kutu profil ve 6.538 mt geniş kaynaklı boru kotası olduğunu açıklarken, Belarus’un 65.026 mt filmaşin ve 13.947 mt kutu profil kotası vardı. Bazı çelik ürünlerinin bir sonraki kota dönemi için yeni kota tonajları aşağıdaki tablolarda görülebilir.

Ürün

Ülkeler

Daha önce açıklanan kota tonajları (mt)

(1.4.2022 - 30.6.2022)

Yeni kota tonajları (mt)

(1.4.2022 - 30.6.2022)

Sıcak sac

Türkiye

326.796

430.246

Hindistan

167.872

273.178

Güney Kore

134.390

170.592

İngiltere

119.204

142.706

Sırbistan

118.333

151.443

Diğer Ülkeler

1.009.878

1.120.626

İnşaat demiri

Türkiye

61.264

86.412

Ukrayna

29.992

40.229

Bosna Hersek

26.265

31.087

Moldova

18.876

25.981

Diğer Ülkeler

114.180

126.179

Fimaşin

İngiltere

138.629

167.756

Ukrayna

96.992

112.798

İsviçre

94.751

123.996

Türkiye

79.527

107.758

Moldova

48.739

63.325

Diğer Ülkeler

81.109

111.148

Kutu profil

Türkiye

69.337

90.057

İngiltere

41.659

48.031

Kuzey Makedonya

22.517

26.588

Ukrayna

16.844

19.664

İsviçre

14.164

14.697

Diğer Ülkeler

15.861

18.895

Geniş kaynaklı boru

Türkiye

9.735

13.668

Çin

6.585

7.736

İngiltere

4.425

5.615

Güney Kore

2.591

2.645

Diğer Ülkeler

6.010

6.220

Etiketler: Avrupa Birliği  kota ve vergiler  inşaat demiri  boru  uzun ürünler  filmaşin  yassı ürünler  borular  sıcak haddelenmiş  kutu profil  |  benzer haberler »

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