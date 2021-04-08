AB ithalat kotaları yeni kota döneminde bazı ürünler için şimdiden tükendi

Perşembe, 08 Nisan 2021 17:52:31 (GMT+3) | İstanbul

AB’nin çelik ithalatına karşı koruma önlemleri kapsamında yeni kota dönemi 1 Nisan tarihinde başlarken, kotalar Paskalya tatili nedeniyle ancak 6 Nisan’da güncellendi. AB Komisyonu verilerine göre, beş ülkeye yönelik bazı çelik ürünleri için ithalat kotası tamamen biterken, bazı ürünlerde kota seviyeleri kritik durumda. Hindistan’ın 162.982 mt olan sıcak sac kotası 1 Nisan itibarıyla tükendi. Hindistan, bölgedeki malzeme sıkıntısı nedeniyle son zamanlarda AB’nin en büyük sıcak sac tedarikçisi oldu. 6 Nisan itibarıyla, Hindistan’dan yapılan ve AB limanlarında bekleyen sıcak sac ithalatının miktarı ise 33.291 mt.

Türkiye’ye yönelik sırasıyla 43.933 mt ve 67.318 mt olan doğal gaz borusu ve kutu profil kotaları 1 Nisan tarihinde biterken, 62.980 mt olan ticari profil ve hafif profil kotaları 5 Nisan tarihinde tükendi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 7 Nisan itibarıyla, Türkiye’den yapılan ve AB limanlarında bekleyen ticari profil ve hafif profil ithalatının miktarı ise 2.490 mt.

Rusya’nın 22.916 mt olan kutu profil kotası 1 Nisan tarihinde tükenirken, filmaşin ve inşaat demiri kotası kritik durumda. 7 Nisan itibarıyla Rusya’nın filmaşin ve inşaat demiri kotası sırasıyla 405 mt ve 9.707 mt seviyelerinde yer alıyor.

30 Haziran tarihinde sona erecek olan koruma önlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik inceleme yapılıyor.