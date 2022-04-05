AB'nin Türkiye için ayırdığı inşaat demiri kotasının neredeyse %80’i bitti

Salı, 05 Nisan 2022 16:53:42 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu verilerine göre, 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan yeni kota döneminde AB limanlarında gümrükten geçmeyi bekleyen yüksek tonajlı sevkiyatlar bulunuyor. Türkiye ve Hindistan’dan ithal organik kaplamalı sac için kotalar şimdiden tükendi.

Türkiye için ayrılan inşaat demiri kotası 86.412 mt ve 68.840 mt inşaat demiri gümrükten geçmeyi bekliyor. Sıcak saca bakıldığında, Türkiye için ayrılan kota 430.246 mt ve 109.953 mt sıcak sac AB limanlarında beklerken, Hindistan’a ayrılan sıcak sac tonajı 273.178 mt ve 84.222 mt sıcak sac gümrükten geçmeyi bekliyor.

Türkiye 107.758 mt kota kapsamında 74.988 mt filmaşin sevk ederken, Türkiye çıkışlı 70.731 mt ticari profil, 28.632 mt doğal gaz borusu ve 29.434 mt kutu profil gümrükten geçmeyi bekliyor. Ülke için ayrılan ticari profil, doğal gaz borusu ve kutu profil kotaları sırasıyla 97.010 mt, 42.250 mt ve 90.057 mt seviyelerinde yer alıyor.

Türkiye ve Hindistan’ın sırasıyla 14.386 mt ve 71.942 mt olan organik kaplamalı sac kotaları, sırasıyla 16.626 mt ve 75.481 mt ürün AB limanlarında beklediğinden şimdiden tükendi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya ile Belarus’tan çelik ithalatını yasakladı ve Belarus ile Rusya’nın vergiye tabi kota tonajlarını koruma önlemine tabi olan diğer ihracatçı ülkeler arasında orantılı olarak yeniden dağıttı.