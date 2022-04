AB Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi oranını değiştirmedi

Çarşamba, 13 Nisan 2022 11:58:12 (GMT+3) | Brescia

AB, Rus üretici Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi oranının aynı seviyede kalmasına karar verdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik başlatılan kısmi incelemenin Avrupa Çelik Birliği’nin 18 Mart tarihinde talebini geri çekmesiyle sonlandırıldığı belirtildi. Komisyon, incelemenin sonlandırılmasının AB’nin çıkarlarına zarar vereceğini gösteren herhangi bir bulgu bulunamadığını ifade etti. Böylelikle nihai antidamping vergisi oranı 17,7€/mt seviyesinde yer almaya devam edecek. Severstal, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında AB’ye satış yapamıyor.

Söz konusu ürünler 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.