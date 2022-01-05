AB'nin Türkiye için ayırdığı inşaat demiri kotası şimdiden tükendi

Çarşamba, 05 Ocak 2022 16:51:54 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 1 Ocak 2022 tarihinde başlayan yeni kota döneminde yüksek miktarda ithal çelik siparişleri AB limanlarında gümrükten geçmeyi bekliyor. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, Türkiye’den ithal inşaat demiri ve ticari profil gibi bazı ürünler için kotalar çoktan tükendi.

Türkiye’nin sırasıyla 60.591 mt ve 64.156 mt olan inşaat demiri ile ticari profil kotaları, 63.554 mt inşaat demiri ve 80.488 mt ticari profil AB limanlarında beklediğinden şimdiden tükendi. Rusya için ithal inşaat demiri kotası 58.659 mt olsa da Rusya çıkışlı 27.153 mt inşaat demiri gümrükten geçmeyi beklediğinden, ülkeye yönelik yalnızca 31.506 mt kota kaldı. Buna ek olarak, Türkiye‘nin 78.653 mt filmaşin kotasından yalnızca 17.986 mt kaldığı ve halihazırda 60.667 mt filmaşinin sevk edildiği gözleniyor. Rusya için ayrılan 81.107 mt filmaşin kotasının 49.102 mt’u AB limanlarında bekliyor.

Sıcak saca bakıldığında, Türkiye için ayrılan kota 323.205 mt ve 238.350 mt sıcak sac gümrükten geçmeyi bekliyor. Rusya ise 407.786 mt kota kapsamında yalnızca 161.691 mt sıcak sac sevk etti. Hindistan’a ayrılan sıcak sac tonajı 166.027 mt seviyesinde yer alıyor ve ülkeden ithal edilen 56.832 mt sıcak sac limanlarda bekliyor.

Öte yandan, Türkiye’nin sırasıyla 14.228 mt, 44.753 mt ve 68.575 mt olan organik kaplamalı sac, doğal gaz boruları ve kutu profil kotaları, 20.053 mt organik kaplamalı sac, 44.708 mt doğal gaz boruları ve 81.798 mt kutu profil AB limanlarında beklediğinden şimdiden tükendi.

Buna ek olarak, Hindistan’a ayrılan metalik kaplama sac, organik kaplamalı sac, boru, paslanmaz filmaşin ve soğuk sac kotaları da şimdiden tükendi.