﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

EUROFER Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi oranının artırılmasını talep etti

Salı, 25 Ocak 2022 11:39:01 (GMT+3)   |   Brescia
       

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’na Rus çelik üreticisi Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin 70-75€/mt’a çıkarılması önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl üreticinin Avrupa’ya yaptığı sevkiyatların önemli ölçüde artması ve damping marjlarının ilk incelemede belirlenen oranın üzerine çıktığı gerekçesiyle EUROFER’in talebi üzerine Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik kısmi inceleme başlatmıştı.

Bir önceki incelemede, Rus MMK 96,5€/mt, NLMK 53,3€/mt ve Severstal ise en düşük 17,6€/mt oranlarında antidamping vergisine tabi tutulmuştu. Bu sayede, Severstal AB ithal sıcak sac piyasasındaki tek Rus üretici konumunda yer almıştı. EUROFER tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl AB sıcak sac piyasasında Rusya’dan yapılan sıcak sac ithalatı, 2020 yılında kaydedilen yaklaşık 1,5 milyon mt ve 2019 yılında kaydedilen 1,3 milyon mt seviyelerine kıyasla 2 milyon mt’u geçti.

Avrupa Komisyonu incelemenin sonucunu Nisan ayında açıklayacak.


Etiketler: çelik üretimi  Severstal  sıcak haddelenmiş  Avrupa Birliği  kota ve vergiler  yassı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Oca

Tedarikçiler Vietnam’a agresif sıcak sac teklifleri veriyor
19 Oca

AB sıcak sac piyasasında beklentiler karışık
19 Oca

EUROFER beş ülkeden ithal silisli sacda antidamping vergisinin devam etmesini destekliyor
17 Oca

AB beş ülkeden ithal silisli saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek
05 Oca

Hindistan Avrupa’ya agresif sıcak sac teklifleri vermeye başladı