EUROFER Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi oranının artırılmasını talep etti

Salı, 25 Ocak 2022 11:39:01 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’na Rus çelik üreticisi Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin 70-75€/mt’a çıkarılması önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl üreticinin Avrupa’ya yaptığı sevkiyatların önemli ölçüde artması ve damping marjlarının ilk incelemede belirlenen oranın üzerine çıktığı gerekçesiyle EUROFER’in talebi üzerine Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik kısmi inceleme başlatmıştı.

Bir önceki incelemede, Rus MMK 96,5€/mt, NLMK 53,3€/mt ve Severstal ise en düşük 17,6€/mt oranlarında antidamping vergisine tabi tutulmuştu. Bu sayede, Severstal AB ithal sıcak sac piyasasındaki tek Rus üretici konumunda yer almıştı. EUROFER tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl AB sıcak sac piyasasında Rusya’dan yapılan sıcak sac ithalatı, 2020 yılında kaydedilen yaklaşık 1,5 milyon mt ve 2019 yılında kaydedilen 1,3 milyon mt seviyelerine kıyasla 2 milyon mt’u geçti.

Avrupa Komisyonu incelemenin sonucunu Nisan ayında açıklayacak.