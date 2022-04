AB’nin Çin’den ithal sıcak sac için başlattığı dönem sonu incelemesi son satışları kapsamıyor

Cuma, 08 Nisan 2022 14:28:17 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Çin’den ithal alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna’nın piyasadan çekilmesiyle Çin Mart ayında sıcak sac ihraç etmeye başladığından bu inceleme piyasada endişeye yol açsa da, inceleme 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Yani yakın zamanda yapılan satışların söz konusu incelemeye dahil edilmeyeceği, böylece bu incelemenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Çin’den yeniden başlayan ihracata karşı bir önlem niteliği taşımadığı anlaşılıyor.

Çin’den ithal sıcak saca yönelik mevcut vergilerin %18,1-35,9 gibi yüksek oranlarda yer almasıyla, AB pazarının Çin'in ihracata başlamasından fazla etkilenmesi beklenmiyor, ancak bazı tonajlar için görüşmeler yapıldığı duyuluyor.

İnceleme en az 12, en fazla ise 15 ay içerisinde tamamlanacak.

İncelemeye tabi olan ürünler 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.