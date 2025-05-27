EUROFER SKDM’deki açıkların giderilmesini istiyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda (SKDM) bazı açıklar olduğunu ve düzeltilmediği takdirde bu açıkların karbonsuzlaştırma yatırımlarını baltalayacağını, sanayisizleşmeyi hızlandıracağını, üçüncü ülkelerde üretimi destekleyeceğini ve küresel emisyonlardaki düşüşün önüne geçeceğini belirtti. Birlik, Avrupa çelik sektörünün yeşil dönüşüm çabalarının ucuz ve karbon yoğun ithalat nedeniyle baltalanabileceğini ifade etti.

AB’nin çelik ihracatının %70’inin karbon fiyatlandırması olmayan ülkelere yapıldığına dikkat çeken EUROFER, ihracatı koruyacak bir önlem olmamasının rekabet gücünün yanı sıra daha karbon yoğun ürünlerin AB çıkışlı ürünlerin yerini alarak iklim üzerinde de olumsuz etki yarattığını vuruladı.

SKDM'nin etkinliğini güçlendirmek ve boşlukları kapatmak için öneriler sunan EUROFER, küresel piyasalarda karbon sızıntısını önlemek amacıyla ihracat için ücretsiz tahsisatın devam etmesi; ürün menşesi konusunda hilenin önüne geçilmesi; SKDM’nin çelik yoğun nihai mamulleri kapsayacak şekilde genişletilmesi; paslanmaz çelik için daha yüksek emisyona sahip 304 kalitenin sabitlenmesi; çelik üretimi için dolaylı maliyet telafilerinin sürdürülmesi ve ferroalyajların dolaylı emisyonlarının da SKDM’ye dahil edilmesi; SKDM ürünlerinin menşesinin çeliğin eritildiği ve döküldüğü yer olarak belirlenmesi; dahilde işleme rejimi kaldırılarak sistemdeki açığın kapatılması; ve uzun mamuller ile paslanmaz çelik için ücretsiz tahsisat kriterlerinin en çevreci üretim süreçlerini yansıtacak şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.