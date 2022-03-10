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EUROFER Londra Metal Borsası’ndan nikel fiyatlarında daha fazla artışa karşı önlem almasını istedi

Perşembe, 10 Mart 2022 15:23:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Londra Metal Borsası ve Mali Yürütme Otoritesi’nden (FCA) nikel fiyatlarında daha fazla artış görülmesini önlemek ve bunun tekrarlanmamasını sağlamak için gerekli önlemleri almalarını istedi.

Birlik Londra Metal Borsası’ndan fiyatlar istikrar kazanana ve normal seviyelere geri dönene kadar piyasayı kapalı tutmasını talep ediyor. Ayrıca bazı piyasa oyuncularının piyasayı suistimal edip etmediklerini veya düzensiz bir piyasa oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek için alım satım uygulamalarının kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istiyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Son günlerde ve özellikle 7 Mart tarihinde piyasaların açılmasından bu yana nikel fiyatlarında ne arz-talep ne de Rusya’ya son dönemde uygulanan yaptırımlarla açıklanabilecek eşi görülmemiş bir yükseliş gördük. Son günlerde başka hiçbir emtia nikel ile aynı fiyat artışını göstermedi,” dedi.

EUROFER nikel piyasasındaki bu büyük dalgalanmaların Avrupalı ​​nikel tüketicilerini ciddi şekilde etkileyebileceğini, istihdam kayıplarına yol açabileceğini ve AB’nin yeşil geçişini tehlikeye atabileceğini belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği  |  benzer haberler »

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