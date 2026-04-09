Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2026’nın Şubat ayında %0,7 düştü

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları 2026’nın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,7, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) ise %0,5 düştü. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2025 yılının Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde %3,0, AB ülkelerinde %2,7 düştü.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında Şubat ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,4, AB bölgesinde %1,8 düştü. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,3, AB bölgesinde %0,2 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2, AB’de %0,3 yükselirken, aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,2 azaldı. Ara malların fiyatları ise avro bölgesinde %0,3, AB ülkelerinde %0,3 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %3,8 ile Hırvatistan, %2,7 ile Finlandiya ve %1,8 ile Litvanya’da görülürken, en büyük düşüşler %3,1 ile İspanya, %2,6 ile İrlanda ve %1,8 ile Portekiz’de kaydedildi.

2025 yılının Şubat ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %11,7, AB ülkelerinde %10,5 düştü. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %1,3, AB ülkelerinde %1,0 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,5, AB ülkelerinde %2,3 yükseldi. Şubat ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde ve AB’de %0,2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,6, AB ülkelerinde %1,5 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük düşüşler %7,0 ile İspanya, %4,6 ile İrlanda ve %4,5 ile Portekiz’de görülürken, en yüksek artışlar %9,2 ile Bulgaristan, %7,9 ile Finlandiya ve %3,5 ile İsveç’te kaydedildi.