AB 2026’nın birinci çeyreği için SKDM kapsamındaki ilk sertifika fiyatını açıkladı

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki ilk resmi sertifika fiyatını 2026 yılının ilk çeyreği için 75,36€ olarak belirledi.

Kullanılan hesaplama metodolojisinin, SKDM sertifika maliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki tahsisatların ortalama fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığı ifade edildi. Böylelikle AB’li üreticiler ile ithalatçılar arasındaki karbon maliyetlerinin dengelenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

2026 yılı boyunca SKDM sertifika fiyatlarının üç aylık dönemler halinde hesaplanacağı ve her çeyrek için tek bir fiyat açıklanacağı belirtildi. Her çeyreğe ilişkin fiyatın, ilgili dönemi takip eden ilk hafta içinde yayımlanacağı ve ETS ihalelerindeki ağırlıklı ortalama fiyatlara göre belirleneceği paylaşıldı. İkinci çeyreğe ilişkin sertifika fiyatının 6 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

2027 yılından itibaren ise haftalık fiyatlandırma sistemine geçileceği, bu değişikliğin karbon piyasasındaki gelişmelere daha hızlı uyum sağlanmasını ve fiyat şeffaflığının artırılmasını desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

Merkezi platform üzerinden sertifika alımları

AB mevzuatı kapsamında SKDM sertifika alımlarının merkezi bir ortak platform üzerinden gerçekleştirileceği ve bu sistemin, ithalatçılar için karbon maliyetlerinin yönetimini standartlaştırarak SKDM’nin tam anlamıyla operasyonel hale gelmesini sağlayacağı bildirildi.