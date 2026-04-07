AB 2026’nın birinci çeyreği için SKDM kapsamındaki ilk sertifika fiyatını açıkladı

Salı, 07 Nisan 2026 16:38:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki ilk resmi sertifika fiyatını 2026 yılının ilk çeyreği için 75,36€ olarak belirledi.

Kullanılan hesaplama metodolojisinin, SKDM sertifika maliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki tahsisatların ortalama fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığı ifade edildi. Böylelikle AB’li üreticiler ile ithalatçılar arasındaki karbon maliyetlerinin dengelenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

2026 yılı boyunca SKDM sertifika fiyatlarının üç aylık dönemler halinde hesaplanacağı ve her çeyrek için tek bir fiyat açıklanacağı belirtildi. Her çeyreğe ilişkin fiyatın, ilgili dönemi takip eden ilk hafta içinde yayımlanacağı ve ETS ihalelerindeki ağırlıklı ortalama fiyatlara göre belirleneceği paylaşıldı. İkinci çeyreğe ilişkin sertifika fiyatının 6 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

2027 yılından itibaren ise haftalık fiyatlandırma sistemine geçileceği, bu değişikliğin karbon piyasasındaki gelişmelere daha hızlı uyum sağlanmasını ve fiyat şeffaflığının artırılmasını desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

Merkezi platform üzerinden sertifika alımları

AB mevzuatı kapsamında SKDM sertifika alımlarının merkezi bir ortak platform üzerinden gerçekleştirileceği ve bu sistemin, ithalatçılar için karbon maliyetlerinin yönetimini standartlaştırarak SKDM’nin tam anlamıyla operasyonel hale gelmesini sağlayacağı bildirildi.


Benzer Haber ve Analizler

EUROFER ilk sertifika fiyatı açıklanmadan önce SKDM’de değişiklikler yapılması çağrısını yineledi

06 Nis | Çelik Haberler

Romanya yerel yassı mamul piyasası ithal fiyatlardaki artışa rağmen yatay, Liberty Galati piyasaya dönmeye hazırlanıyor

03 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Assofermet Acciai: Artan maliyet ve fiyat baskısı sebebiyle İtalya çelik piyasasında talep zayıf seyrini sürdürüyor

03 Nis | Çelik Haberler

AB’de sıcak rulo sac fiyatları güçlü beklentilerle yatay kaldı, tatil nedeniyle ticaret yavaşladı

02 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

AB Parlamentosu komitesi SKDM’nin son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi

31 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’da soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları arz sıkıntısı ve zayıf ithalat nedeniyle yükselişini sürdürdü

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak rulo sac fiyatları daha da artarken, ithalat zayıf seyrini sürdürüyor

26 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye ile AB, SKDM ve ticari iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi

25 Mar | Çelik Haberler

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları AB’li üreticiler ve artan maliyetlerin etkisiyle yükseldi

13 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Hollandalı ekonomistler Tata Steel Nederland’a yönelik 2 milyar €’luk devlet yardımına karşı çıktı

13 Mar | Çelik Haberler





