EUROFER: Komisyonun harekete geçmemesi çelik sektöründeki istihdamı riske atıyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ticaret birliği industriAll Europe tarafından 5 Şubat tarihinde düzenlenerek AB genelinde binlerce işçinin AB kalitesinde istihdam sağlayacak gerçek bir Temiz Sanayi Anlaşması talep etmek üzere gerçekleştireceği protestoyu desteklemek üzere bir bildiri yayımladı. AB çelik sektöründeki işçiler de diğer imalat sektörlerindeki işçilere katılarak Avrupa Komisyonundan küresel kapasite fazlası ve adil olmayan ticaretle mücadele ederken istihdama ve yeşil geçişe yatırım yaparak sektörü kurtarmasını ve istihdamı korumasını talep edecek.

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “Avrupa Birliği acilen önlem almazsa daha fazla çelik tesisi kapanacak ve istihdam kaybı yaşanacak. Çelik sektöründeki her doğrudan istihdam için AB ekonomisinde yedi kişilik istihdam daha yaratılıyor. Çelik sektörü, otomotiv, inşaat, savunma, yenilenebilir enerji sistemleri ve havacılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün merkezinde yer alıyor. Eğer Avrupa’da çelik sektörü biterse değer zincirleri ve refah da yok olacak,” şeklinde konuştu.

Avrupa çelik sektörü, Temiz Sanayi Anlaşması ve Çelik ve Metaller Eylem Planının uzun süredir devam eden sıkıntılara gerçek çözümler sunmasını bekliyor. AB ticaret savunma araçlarının iddialı bir şekilde uygulanması ve küresel çelik kapasitesi fazlasının etkisini durdurmak için daha sağlam bir vergi rejimi uygulanması; hilenin önüne geçen ve AB’nin çelik ihracatını koruyan bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM); uygun fiyatlı yenilenebilir ve düşük karbonlu elektrik; döngüsel ekonomi, karbondan arındırma ve enerji güvenliği için hurdanın Avrupa’da tutulması industriAll-EUROFER Avrupa Çelik Eylem Planında önerilen kritik önlemler arasında yer alıyor. Eggert, “Komisyon tarafından önümüzdeki haftalarda öne sürülecek girişimler, Avrupa çelik sektörünün sürdürülebilirlik beklentisini ve Avrupa’da üretimi ve rekabet gücünü belirleyecek,” şeklinde sözlerini noktaladı.