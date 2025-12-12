Avrupa Bölgeler Komitesi: AB’nin ekonomik bağımsızlığı güçlü bir çelik sektörüne bağlı

11 Aralık’ta bir araya gelen Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) üyeleri, artan maliyetler, küresel rekabet ve yeşil dönüşüm sürecinde Avrupa’nın sanayi omurgasını korumak için gerekli acil önlemleri ortaya koyan Çelik ve Metal Eylem Planı’na ilişkin resmi bir görüşü kabul etti.

Çelik Avrupa için stratejik bir yapı taşı

CoR üyeleri, çelik sektörünün Avrupa entegrasyonunun ilk günlerinden bu yana merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Komiteye göre sektör, doğrudan ekonomik katkısının ötesinde otomotiv, savunma, inşaat ve enerji gibi kilit sanayilerin temelini oluştururken, yüksek nitelikli istihdam yaratıyor ve AB genelinde bölgesel ekonomileri ayakta tutuyor. Yerel liderler, bu sanayi tabanının zayıflamasının yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda Avrupa’nın stratejik özerkliğini ve uzun vadeli toplumsal istikrarını da zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Enerji maliyetleri rekabet gücünü aşındırıyor

Komite toplantısında yüksek enerji fiyatları özellikle sektörün karbonsuzlaşma sürecinde Avrupalı çelik üreticilerinin rekabet gücünü zayıflatan en belirleyici unsur olarak tanımlandı. CoR üyeleri, Avrupa’daki elektrik fiyatlarının şu anda ABD’ye kıyasla üç kata kadar daha yüksek olduğunu ve bu farkın halihazırda tesis kapanmalarına ve kritik yatırım kararlarında gecikmelere yol açtığını kaydetti.

Yerel liderler, AB enerji piyasasında acil reformlar yapılmaması ve yeşil hidrojen gibi temiz teknolojilerin daha hızlı devreye alınmaması halinde Avrupa’nın sanayi kapasitesini daha düşük enerji maliyetlerine sahip bölgelere kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Uygun maliyetli, güvenli ve düşük karbonlu enerjiye erişimin, üretimin Avrupa’da kalmasını sağlamakla birlikte yeşil dönüşümün başarısı için temel unsur olduğu vurgulandı.

Ticaret baskıları ve karbon kaçağı riski

CoR üyeleri enerji maliyetlerinin yanı sıra ticaret anlaşmazlıkları, haksız ticaret uygulamaları ve süregelen küresel çelik kapasite fazlası dahil olmak üzere artan küresel rekabet baskısına dikkat çekti. Bu dinamiklerin, şirketlerin üretimi daha zayıf çevre yönetmeliklerine sahip ülkelere kaydırmasıyla karbon kaçağını hızlandırdığı uyarısında bulunuldu.

Bölgesel liderler bu risklere karşı AB’nin ticaret savunma araçlarının güçlendirilmesi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) daha da sağlamlaştırılması çağrısında bulundu. Ayrıca stratejik hammaddeleri korumak ve AB’nin sanayi sektörlerinde istihdamını güvence altına almak amacıyla hurda ihracatına sınırlamalar getirilmesi gerektiği vurgulandı.