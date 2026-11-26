Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Parlamentosunun, AB'nin çevre ve güvenlik standartlarına uyum konusunda giderilemeyen endişeleri gerekçe göstererek Avrupa Komisyonunun Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Alang bölgesinde bulunan YSI Recyclers LLP ve Shree Ram Vessel Scrap Pvt Ltd adlı iki gemi geri dönüşüm tesisinin AB'nin onaylı gemi geri dönüşüm tesisleri listesine dahil edilmesine yönelik teklifine karşı oy kullanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, parlamentonun Çevre Komitesi tarafından daha önce kabul edilen itirazı destekleyerek Avrupa Komisyonuna, AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği kapsamında söz konusu iki Hint tesisine AB bayraklı gemilerin geri dönüşümü için yetki verilmesine yönelik teklifini geri çekme çağrısında bulundu. Oylama, AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Aralık ayında imzalanmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti.

AB gemilerin yurt dışında geri dönüştürülmesi nedeniyle yılda yaklaşık 10 milyon mt çelik hurdası kaybediyor

EUROFER'e göre Avrupalılara ait gemiler küresel gemi filosunun yaklaşık %35'ini oluşturuyor ve önümüzdeki on yıl içerisinde yaklaşık 80 milyon mt geri dönüştürülebilir çelik sağlayabilir. Ancak AB, söz konusu gemilerin yurt dışında geri dönüştürülmesi nedeniyle yılda yaklaşık 10 milyon mt çelik hurdası kaybederken, Avrupa'daki gemi geri dönüşüm tesisleri 2025 yılında %30'un altında kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterdi.

Öte yandan Avrupalı çelik üreticileri karbonsuzlaşma yatırımları için halihazırda yaklaşık 23 milyar € tutarında yatırım taahhüdünde bulunurken Avrupa'nın çelik hurdası talebinin 2030 yılına kadar yaklaşık 15 milyon mt artması bekleniyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, kullanım ömrünü tamamlamış gemilerin Avrupa çelik sektörünün karbonsuzlaşması için ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli çelik hurdası açısından değerli bir kaynak olduğunu vurguladı.

EUROFER, AB'nin hurda ihracatı ve gemi geri dönüşüm kuralları arasındaki olası tutarsızlığa dikkat çekti

Birlik ayrıca Avrupa Komisyonunun gemi geri dönüşümüne ilişkin teklifi ile AB Atık Sevkiyatı Yönetmeliği kapsamında hazırladığı yetki devrine dayalı düzenleme taslağı arasındaki olası çelişkiye dikkat çekti. Söz konusu düzenleme taslağında çevresel gerekçelerle 2027 yılın Mayıs ayından itibaren Hindistan'a çelik hurdası ihracatına izin verilmemesi önerilirken, gemi geri dönüşümüne ilişkin teklif, AB bayraklı gemilerden elde edilen çeliğin Hindistan'da geri dönüştürülmesine ve işlenmesine olanak sağlayabilir.

EUROFER, AB üyesi ülkelere Avrupa Parlamentosunun tutumunu benimseyerek komisyonun teklifini reddetmeleri çağrısında bulunurken, Hindistan ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin Avrupa sanayisinin rekabet gücü, adil rekabet veya çevre ve iş güvenliği standartları pahasına gerçekleşmemesi gerektiğini vurguladı.

Onaylı gemi geri dönüşüm tesislerinin güncellenmiş listesinin kabul edilebilmesi için AB üyesi ülkelerin de komisyonun teklifine ilişkin tutumlarını ortaya koymaları gerekiyor.