Assofermet: İtalya'da hurda fiyatları yükselirken, yüksek enerji maliyetleri ve üretim kesintileri piyasayı baskılıyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet'in aylık piyasa değerlendirmesine göre Eylül ayında İtalya hurda piyasasında orta ve yüksek kaliteli hurda fiyatları genel olarak 5-15€/mt artarken, talep ve hurda bulunabilirliği beklentilerin biraz üzerinde, kabul edilebilir seviyelerde seyretti.

Fiyat artışını yaz aylarında uygulanan sert fiyat indirimlerinin ardından stokları azalan bazı çelik üreticilerinin alımları ve Türkiye'nin yaptığı hurda bağlantıları destekledi. Ancak enerji maliyetlerinin ton başına yaklaşık 60€'ya varan etkisi, bazı üreticilerin vardiyalarını azaltmasına veya faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına yol açarak yurt içi hurda talebini sınırladı. Assofermet, Ekim ayına ilişkin beklentilerin istikrar ile sınırlı iyimserlik arasında değiştiğini belirterek “Üretim makul bir tempoya dönerse fiyatlarda ilave toparlanma beklenebilir,” açıklamasında bulundu.

Küresel piyasa: Türkiye'de fiyatlar 25-30$/mt arttı, navlun maliyetleri piyasayı etkiliyor

Küresel piyasada Ağustos sonunda başlayan yükseliş eğilimi, özellikle hurda fiyatlarının 25-30$/mt arttığı Türkiye'de hız kazandı. Talepteki toparlanmanın yanı sıra özellikle artan lojistik maliyetleri ve deniz navlunları fiyatları destekledi. Jeopolitik gerilimler gemi bulunabilirliğini azaltırken, transit sürelerini, sigorta maliyetlerini ve savaş riski primlerini artırdı.

Asya piyasalarında da fiyatlar yükseldi ancak zayıf talep nedeniyle artışlar daha sınırlı kaldı. Avrupa'da ise daha belirsiz bir trend gözlenirken, fiyat artışları ağırlıklı olarak Eylül sonunda gerçekleşti ve ülkeler ile alıcılar arasında önemli farklılıklar görüldü.

Paslanmaz hurda talebi zayıf kalırken, Hindistan ihracatı destekliyor

Paslanmaz hurda segmentinde İtalya ve Avrupa'daki paslanmaz çelik üreticilerinin talebi zayıf kaldı. Yıl sonuna kadar ulaşması beklenen yüksek tonajlı ithal kütük sevkiyatları da alımlarını sınırladı. Londra Metal Borsası'nda (LME) nikel fiyatlarının gerilemesine rağmen paslanmaz hurda fiyatları tüketimde belirgin bir toparlanmadan ziyade malzeme bulunabilirliğinin azalması nedeniyle sınırlı ölçüde yükseldi.

Hindistan yerel piyasada alıcı bulmakta zorlanacak tonajları alarak paslanmaz hurda için önemli bir ihracat pazarı olmayı sürdürüyor. Assofermet'e göre ihracatın yılın son çeyreğinde de piyasayı destekleyen başlıca unsurlardan biri olması bekleniyor.

Pik demir fiyatları yatay ancak navlun ve enerji krizi Avrupa piyasasını baskılıyor

Eylül ayında çelik üretiminde kullanılan pik demirin çıkış noktalarındaki fiyatları genel olarak yatay seyrederken, Avrupa'daki nihai fiyatlar avrodaki değer kaybı ve derinleşen enerji krizinden olumsuz etkilendi. Karadeniz bölgesinde hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihracat fiilen durdu.

Brezilya pik demir fiyatları 440-450$/mt FOB aralığında kalırken, Brezilya'dan navlun maliyetlerinin 38$/mt'dan yaklaşık 50$/mt'a yükselmesi ve avronun zayıflaması nedeniyle Avrupa limanlarına teslim malzemenin maliyeti yüksek seyretti. ABD'de ise Brezilya ve Ukrayna'dan gelen yüksek tonajın sevkiyatların desteğiyle Eylül ayında ithalat %50 arttı.

Hematit pik demirde talep zayıf kalırken, bağlantılar seyrek gerçekleşti. Bazı fiyat artışları ağırlıklı olarak yükselen taşıma maliyetlerinden ve üreticilerin FOB fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesinden kaynaklandı. Son çeyreğe ilişkin görünürlüğün sınırlı olması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na ilişkin belirsizlikler, stok yönetiminde temkinli yaklaşımı desteklemeyi sürdürüyor.

Sfero pik demir segmenti de genel olarak yatay seyrederken, çıkış noktalarındaki fiyatlar değişmedi ve dökümhanelerden gelen talep yapısal olarak zayıf kaldı.

Ferroalyaj piyasasında farklı trendler görülüyor

İtalya ferroalyaj piyasasında Eylül ayında farklı trendler gözlendi. Çelik tesislerindeki üretimin yavaşlaması nedeniyle mangan ve silis alaşımları zayıf seyrederken, ferrokrom ve asil alaşımlarda ticaret daha canlıydı ve fiyatlar sınırlı ölçüde arttı.

Avrupalı üreticiler AB'nin antidamping vergilerinden kaçınmak amacıyla Çin çıkışlı ticaret akışının Angola'ya yöneldiğini belirtirken, Avrupa Komisyonu'nun ara gözden geçirme soruşturması başlattığı ifade edildi. Ferrokrom ve asil alaşım segmentinde ise daha canlı alımlar ve sınırlı fiyat artışları görüldü. Assofermet, genel piyasa görünümünün ayrıştığını, yüksek tonajların ferroalyajların zayıf tüketim nedeniyle baskı altında kaldığını, vasıflı ürünlerin ise kâr marjlarını daha iyi koruyabildiğini belirtti.