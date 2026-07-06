Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları Haziran ayında geriledi, yüksek stoklar ve zayıf talep Temmuz görünümünü baskılıyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in aylık piyasa raporuna göre İtalya hurda piyasası Haziran ayını, yılın ilk bölümüne damga vuran istikrarı sona erdiren belirgin bir trend değişimiyle kapattı. Ayın ilk bölümünde hem tonajlar hem de fiyatlar açısından destekleyici görünüm korunurken, küresel nihai mamul ve hurda piyasalarındaki kötüleşen trendin etkisiyle tablo Haziran ayının son günlerinde hızla değişti.

Nihai mamul talebindeki yavaşlama çelik üreticilerinin faaliyetlerini ve hurda alım tonajlarını keskin şekilde azaltmasına yol açarken, yeni bağlantılar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştu. Assofermet’e göre önerilen düşüşler önceki en yüksek seviyelere kıyasla 20-30€/mt aralığında yer aldı ve bu düşüş piyasa oyuncularının beklediğinden daha sert oldu. Olumsuz havaya rağmen ay boyunca bağlantı tonajları kayda değer seviyelerde kalırken, bu durum kısmen bazı yeni hurda üreticilerinin fiyatlarda daha fazla düşüş yaşanmadan önce stoklarını eritmek amacıyla satışlarını hızlandırmasından kaynaklandı.

Temmuz ayı başında ise piyasa baskı altında bulunuyor. Çelik üreticileri çok zayıf nihai mamul talebi, yüksek stok seviyeleri ve planlanmış üretim duruşlarıyla karşı karşıya kalırken, bu unsurlar ticareti neredeyse durma noktasına getirdi. Arz tarafında sorun yaşanmazken, birçok tüccar fiyatların artık açık şekilde aşağı yönlü seyrettiği bir piyasada biriken malzemeyi satmakta zorlanıyor.

Küresel görünüm de olumsuz seyrini koruyor. Hurda piyasası için ana referans olan Türkiye piyasasında Haziran ayında fiyatlar zayıf talep ve fiyatları destekleyebilecek alternatif piyasaların bulunmaması nedeniyle 25-30$/mt düşüş kaydetti. Avrupa özelinde İspanya’da yaklaşık 20€/mt düşüş görülürken, Fransa’da bağlantılar büyük ölçüde önceki seviyelerden yenilendi. Almanya’dan İtalya’ya sevkiyatlar, otomotiv tedarik zinciriyle bağlantılı bazı İtalyan üreticilerin yaşadığı yavaşlamanın da etkisiyle Mayıs ayına kıyasla hafif geriledi.

Assofermet Temmuz ayı için zayıf seyrin devam edeceğine ve fiyatların daha da düşmesinin beklendiğine işaret ederken, piyasa oyuncularının bir sonraki düzeltmelerin büyüklüğü konusunda temkinli kalmaya devam ettiğini belirtti. Mevsimsel faktörler de faaliyetler üzerinde baskı yaratırken, bazı İtalyan çelik üreticileri kapasite kullanım oranlarını düşürüyor ve Almanya’da yaz duruşları başlıyor.

Paslanmaz hurda segmentinde Haziran ayı önceki istikrarın ardından yön değişimine sahne oldu. Ayın ikinci yarısında Londra Metal Borsası’nda nikel fiyatlarının gerilemesi ve çelik üreticilerinin Temmuz ayında üretim kesintilerine gidebileceği beklentisiyle fiyatlarda aşağı yönlü düzeltme görüldü. Arzın daralması özellikle daha nadir kalite gruplarında daha sert düşüş riskini engellemeye devam ediyor. İhracat tarafında ise Hindistan ayın ikinci yarısında Avrupa çıkışlı bağlantılar gerçekleştirirken, son haftada daha temkinli bir tutum benimsedi.

Pik demir tarafında İtalya piyasası zayıf talep ve yalnızca temel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bağlantılarla şekillenmeye devam ediyor. Rafinajlık pik demir segmentinde uluslararası fiyatlar yüksek seviyelerde yatay seyrini korurken, hem çelik üreticileri hem de dökümhaneler tarafında ilgi sınırlı kaldı. Hurda fiyatlarındaki son düşüşlerin ardından hurdadaki rekabet gücünün artması da teknik açıdan mümkün olan durumlarda bazı oyuncuları pik demir yerine hurda kullanmaya yöneltiyor.

Hematit pik demir segmentinde Haziran ayında Mayıs ayında görülen yavaşlama etti. Az sayıda bağlantı yapıldı ve düşen üretim programlarına bağlı olarak tonajlar minimum seviyelerde kaldı. Öte yandan nodüler pik demir fiyatları yıl başında absorbe edilen artışlara kıyasla daha sınırlı olmakla birlikte yeniden yükseliş kaydetti. Sınırlı tedarik kanalları ve yaptırımlar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kuralları ile yüksek enerji maliyetleri nedeniyle baskı altında kalmaya devam eden Avrupa dökümhanelerinin rekabet gücüyle bağlantılı kritik sorunlar sürüyor.

Son olarak, ferroalyaj piyasasında Haziran ayında karışık bir trend görüldü. Mangan içerikli alaşımlar, Avrupa’da kotaların sona ermesi ve 1 Temmuz itibarıyla yeni AB koruma önlemlerinin yürürlüğe girmesi öncesinde yapılan önden alımlarla desteklenerek en hareketli segment oldu. Ferrosilisyum ise ay sonunda fiyatlarda hafif düşüşle kısmi bir düzeltme sürecine girerken, ferrokrom sınırlı spot bağlantı ve temkinli talep koşullarında yüksek seviyelerde yatay seyretmeye devam etti.