BIR: SKDM ve koruma önlemleri hurda fiyatlarındaki düşüşe rağmen AB paslanmaz çelik piyasasını güçlendiriyor

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) Paslanmaz Çelik ve Özel Alaşımlar Komitesi tarafından yayımlanan son rapora göre AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve çelik koruma önlemleri, Avrupa pazarının küresel kapasite fazlası ve haksız rekabete karşı korunmasına önemli katkı sağladı. İkinci çeyreğin ilk bölümünde AB pazarındaki ithalat yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Buna rağmen standart kalite paslanmaz çelik hurdası fiyatları son dönemde tatil nedeniyle yaşanan üretim duruşları, planlı bakım çalışmaları, artan slab ithalatı ve siparişlerdeki zayıflık nedeniyle geriledi. Endonezya’nın maden üretim kotalarını artırmayı değerlendirmesinin etkisiyle nikel fiyatlarında yaşanan düşüş de piyasanın zayıflamasına yol açtı.

Avrupalı üreticiler temkinli alımlarını sürdürüyor

Avrupalı paslanmaz çelik üreticilerinin üretimleri düşük seviyelerde yer almaya devam ederken, hurda alımlarına yönelik temkinli bir politika izlediği ifade edildi. Tüketimin nispeten zayıf seyretmesine rağmen sınırlı hurda arzının piyasaya bir miktar destek sağladığı aktarıldı.

İtalya’da alıcılar paslanmaz çelik hurdası alımlarında seçici davranmayı sürdürürken, üreticilerin çoğunlukla acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alım gerçekleştirdiği dile getirildi. Yüksek kaliteli hurda arzının stratejik önemini koruduğu, aynı zamanda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin giderek daha fazla önem kazandığı paylaşıldı.

Asya pazarlarında talep görünümü farklılık gösteriyor

Asya’da yaz aylarında yükselen elektrik fiyatları Tayvan’da paslanmaz çelik hurdasına yönelik talebi zayıflatırken, Güney Kore’de fırınlara yönelik planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüketimin istikrarlı seyrettiği belirtildi. Japonya’da ise yerel üreticilerin giderek iç piyasadan daha fazla hurda temin etmesi doğrultusunda hurda ihracatının azaldığı ifade edildi.

Hindistan’da paslanmaz çelik üreticilerinin büyük bölümünün, Londra Metal Borsası (LME) fiyatlarındaki dalgalanmalar, rupi/dolar kurundaki oynaklık ve konteyner bazlı yüklere yönelik navlun maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle iç piyasadan geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik teminine odaklandığı dile getirildi. Bölgesel geri dönüşüm ve hurda işleme şirketlerinin, tesislere kapıya teslimat ve vadeli ödeme koşullarıyla tedarike devam ettiğine dikkat çekildi. Ancak yerel arzın tek başına üreticilerin ihtiyacını karşılamaya yetmediği ve bu nedenle ithal geri dönüştürülmüş paslanmaz çeliğin tedarik kaynağı olarak değerlendirilmeye devam ettiği kaydedildi.

ABD ve Orta Doğu piyasaları dirençli kalmayı sürdürüyor

ABD’de havacılık, inşaat, enerji ve veri merkezi gibi sanayi sektörlerinin geri dönüştürülebilir malzeme üretmeye devam ettiği aktarıldı. Bununla birlikte piyasanın istikrarlı görünümünün ve arz fazlasına alıcı aranmasının marjları sınırlandırdığı belirtildi. ABD’nin uyguladığı vergilerin de malzeme ticaretindeki akışları etkilemeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlere, deniz taşımacılığında kullanılan rotalara ilişkin belirsizliklere, yükselen navluna, artan savaş riski sigorta primlerine ve uzayan teslim sürelerine rağmen paslanmaz çelik ve özel alaşımlar piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğünün altı çizildi. Alım kararlarında en düşük fiyatı yakalamaktan ziyade malzeme tedarikinin güvence altına alınmasına öncelik verildiği vurgulandı. Körfez ülkelerinde ise talebin, altyapı yatırımları, sanayideki bakım çalışmaları, enerji projeleri ve son kullanıcı sektörlerin desteğiyle istikrarlı seyrini koruduğu belirtildi.

Yüksek kaliteli hurda talep görmeye devam ediyor

Süper alaşım geri dönüşüm sektöründe ise özellikle alaşım kalitesi ve kaynağı bilinen temiz ve iyi ayrıştırılmış üretim hurdası ve iyi ayrıştırılmış geri dönüşüm hurdasına yönelik talebin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği dile getirildi. Yüksek katma değerli uygulamalarda yeniden kullanılabilecek nitelikteki malzemelerin, nikel fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak talep görmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Tedarik zincirlerinde istikrarın artmasına rağmen birçok üreticinin önceki satın alma alışkanlıklarına geri dönmeyerek tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve olası aksamalara karşı riskleri azaltmayı sürdürdüğü vurgulandı. İkincil alaşım pazarında da alıcıların, yalnızca en düşük fiyatlara odaklanmak yerine tedarik güvenilirliğine ve güvenilir tedarikçilere daha fazla önem verdiği eklendi.