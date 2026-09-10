Assofermet: İtalya hurda piyasası Eylül ayında tatil dönüşü temkinli talep nedeniyle yatay

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet'in son aylık piyasa raporuna göre piyasa oyuncularının beklentileri ile sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu zorlu koşullar arasında belirgin bir fark bulunmasına rağmen İtalya hurda piyasası Eylül ayında faaliyetlerin yeniden başlamasıyla büyük ölçüde yatay seyretti.

Çelik hurdası piyasasında yeterli stok ve temkinli yaklaşım nedeniyle durgunluk sürüyor

Mevcut yatay seyir, yüksek üretim maliyetleri ve zayıf mamul satışlarından etkilenen çelik üreticilerinin talebinin keskin şekilde düştüğü oldukça zorlu bir Temmuz ayının ardından geldi. Bunun sonucunda hurda fiyatları geriledi. Talepteki zayıflık, Ağustos ayında yaz tatili nedeniyle gerçekleştirilen üretim duruşlarının olağan dışı şekilde uzamasına yol açtı.

İtalyan çelik üreticileri 24 Ağustos-7 Eylül döneminde hurda sahalarında yeterli stoklarla faaliyetlerine yeniden başladı. Bu nedenle Eylül ayındaki ilk görüşmeler, üreticilerin tatil öncesindeki fiyatları koruma niyetini yansıtıyor. Talep Temmuz ayına kıyasla hafif artmış olsa da hurda sahalarındaki arzın yeterli olması ve üreticilerin mevcut stokları fiyatlarda yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bununla birlikte teslimatların düzenliliği ve piyasa oyuncuları arasındaki iletişim konusunda bazı olumlu sinyaller görülürken, bu durum uzun vadeli tahminlerden ziyade kısa vadeli faaliyetlere odaklanıldığına işaret ediyor.

Dış piyasalarda hurda fiyatları Temmuz ayının ikinci yarısında dip seviyelere ulaşmasının ardından yavaş bir toparlanma sürecine girdi. Türkiye, Ağustos sonuna kadar yaklaşık 10$/mt artış ve Eylül ayının ilk günlerinde henüz tam olarak kabul görmemiş ilave yükselişlerle bu trende öncülük etti. Toparlanma hem talepteki sınırlı iyileşme hem de yükselen navlun maliyetlerinden destek buldu.

Benzer eğilimler Asya'da, özellikle Hindistan'da da kaydedildi. Buna karşılık kıta Avrupası zayıf seyrini sürdürüyor. Fiyat artışlarının yalnızca İspanya'da kabul gördüğü belirtilirken, Almanya'nın güneyinde fiyatlar değişmedi veya hafif geriledi. Eylül ayının geri kalanı için küresel piyasa havasının genel olarak yatay kalması beklenirken, ayın ikinci yarısında değişiklik yaşanması ihtimali göz ardı edilmiyor.

Paslanmaz çelik hurdasında Hindistan'ın talebi Avrupa'daki zayıflığı dengeliyor

Temmuz ve Ağustos aylarında paslanmaz çelik hurdası piyasası, Avrupa'daki yerel talebin keskin şekilde gerilemesi nedeniyle daha da zayıfladı. LME'de nikel fiyatlarının Temmuz ayında hafif toparlanmasına rağmen üreticilerin alım ilgisinin sınırlı kalması sonucunda paslanmaz çelik hurdası fiyatları geriledi.

Hindistan'ın istikrarlı alım ilgisini ve rekabetçi fiyatlarını koruması sayesinde bu ülkeye yapılan ihracat, Avrupa'daki fiyatların keskin şekilde düşmesini engelledi. Eylül başında Avrupa'da temkinli bir toparlanma beklenirken, üreticiler stok yenileme konusunda acil bir ihtiyaç duymadan tesislerini yeniden faaliyete geçiriyor.

Pik demir piyasası lojistik ve jeopolitik engeller nedeniyle Avrupa'da tamamen durgun

Rafinaj kalite pik demir piyasası, yaz öncesinde olduğu gibi durgun seyrini sürdürüyor. Özellikle Çin'de otomotiv ve gayrimenkul sektörlerindeki krizle daha da ağırlaşan talep daralması, çelik üreticileri ve dökümhaneleri HMS ve DRI gibi daha ucuz alternatiflere yöneltiyor. Avrupa ve İtalya'da çelik üreticilerinin stokları ve uzun vadeli sözleşmeleri sayesinde yeterli miktarda malzemeye sahip olması spot talebi neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. SKDM'nin uygulanmasına ilişkin belirsizlik de piyasa üzerinde baskı oluşturuyor.

Dış piyasalarda yükselen navlun maliyetleri, örneğin Türkiye'ye yönelik Rusya çıkışlı pik demir CFR fiyatlarını 400$/mt seviyesinin üzerine çıkararak ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesine neden oldu.

Sfero pik demir piyasasında ise sektörün yaşadığı zorluklara Ağustos ayında Rusya'nın Ukraynalı üreticilere ve Odesa Limanı'na yönelik saldırıları eklendi ve Marghera'ya yapılan sevkiyatlar durdu. Öte yandan ABD piyasası güçlü alım ilgisini korurken, daha yüksek fiyatlar ödeyerek malzemenin Avrupa yerine ABD'ye yönelmesine neden oluyor.