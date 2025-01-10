EUROFER çelik koruma önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep ediyor

Belçika merkezli hukuk firması Van Bael & Bellis’in ortağı Yuriy Rudyuk’a göre Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), koruma önlemlerini sıkılaştırmak için çelik ithalat vergisi ve koruma kotası tonajlarında bazı revizyonlar talep etti. AB'nin koruma önlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Buna göre EUROFER, vergiye tabi kota tonajlarının bölgedeki çelik talebindeki düşüşü yansıtacak şekilde azaltılması, koruma vergisinin %25’ten %32-41’e çıkarılması ve sıcak rulo sacda olduğu gibi diğer ürünler için de kota tonajlarına %15’lik sınır koyulmasını istiyor. Buna ek olarak birlik, Avrupa Komisyonu’ndan önceki çeyreklerde kalan kota tonajlarının bir sonraki çeyreğe aktarma seçeneğini kaldırmasını, daha fazla ülkeye özgü kota getirmesini ve gelişmekte olan ülkelere yeni muafiyetler vermemesini talep ediyor.

Rudyuk, Avrupa Komisyonu’nun EUROFER’in talepleri ve AB ile DTÖ kurallarında koruma önlemleri için belirlenen yasal sınırlar arasında bir denge kurması gerekeceğini ifade etti.