EUROFER: Avrupa inşaat sektörü bu yıl daha ciddi bir resesyon yaşayacak

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 ikinci çeyrek raporuna göre 2023 yılının dördüncü çeyreğinde AB’de inşaat sektörü üretimi, malzeme fiyatlarındaki yükseliş, bazı AB ülkelerindeki iş gücü sıkıntısı, ekonomik belirsizlikteki artış ve faiz oranlarının ciddi ölçüde yükselmesi sebebiyle yıllık %0,9 geriledi. Söz konusu olumsuz gidişatın, para politikasının gevşetilmesine rağmen çoğunlukla yüksek faiz oranları ve ipotek faizlerinin konut talebini olumsuz etkilemesine bağlı olarak bu yıl da devam etmesi bekleniyor.
2023 yılında inşaat sektöründe üretim, %2,1 seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla yıllık %1 düşüş gösterdi.
EUROFER, inşaat sektörünün üretim açısından bu yıl %1,9’luk resesyon yaşayacağını ancak sektörün önümüzdeki yıl %2,7 toparlanacağını öngörüyor.