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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026'nın Temmuz ayında değişmedi

Pazartesi, 21 Eylül 2026 16:02:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Temmuz ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,3 ve yıllık %1,8 düşüş gösterdi. Haziran ayında üretim aylık %1,3 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda değişmedi ve yıllık %2 düştü. Üretim bir önceki ay aylık %1,5 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Temmuz ayında aylık %0,4 ve 2025'in aynı ayına kıyasla %5,6 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,9 ve yıllık %0,4 düştü. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık bazda değişmeyip yıllık %6,4 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık ve yıllık bazda %0,6 artış kaydetti.

Haziran ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Temmuz ayında inşaat üretimi Belçika'da %2,8, Çek Cumhuriyeti'nde %2,1 ve Slovakya'da %1,9 artarken, Macaristan'da %4,7, Polonya ile İsveç'te %3,8 ve Avusturya'da %2,2 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Finlandiya'da %12,8, Slovenya'da %11,6 ve Bulgaristan'da %4,8 artarken, Macaristan'da %12,2, İspanya'da %9,7 ve Fransa'da %5 düşüş gösterdi.

Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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