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EUROFER: AB'de inşaat sektöründeki büyüme 2027'ye kadar hızlanarak çelik talebini destekleyecek

Salı, 06 Ekim 2026 11:23:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre üretimin 2026 yılında %1,8 ve 2027 yılında %2,9 artması beklenen inşaat sektörünün, AB çelik talebini destekleyen başlıca sektör olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Altyapı harcamaları toparlanmayı destekliyor

Görünür çelik tüketiminin %37'sini oluşturan inşaat sektörü, altyapı yatırımları, NextGenerationEU fonları ve parasal gevşemenin gecikmeli etkilerinden yararlanmaya devam ediyor. Sektörün üretimi 2026 yılının Ocak-Mart döneminde üst üste dördüncü çeyrekte artış kaydederken, yıllık büyüme önceki çeyrekteki %3,1'den %0,4'e yavaşladı.

Konut talebindeki toparlanmanın büyümeyi hızlandırması bekleniyor

EUROFER, konut talebindeki toparlanma ve artan altyapı harcamalarının 2027 yılında inşaat sektöründeki büyümeyi hızlandırmasını beklerken, yeniden güçlenen enflasyon baskılarıyla bağlantılı yüksek faiz oranlarının 2026 yılında konut faaliyetlerini sınırlamaya devam edeceğini belirtti. İnşaat sektöründeki büyümenin, otomotiv sektöründe süregelen zayıflığı kısmen dengeleyerek AB'nin çelik tüketen sektörlerinde sınırlı ve sektörler arasında farklılık gösteren toparlanmayı desteklemesi bekleniyor.

Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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