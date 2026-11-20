Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Eylül ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,5 ve yıllık %1,4 düşüş gösterdi. Ağustos ayında üretim aylık bazda değişiklik göstermemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %0,1 arttı ve yıllık %1,5 düştü. Üretim bir önceki ay aylık %0,5 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında aylık %0,9 artış ve 2025'in aynı ayına kıyasla %3,8 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık ve yıllık %1,7 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık bazda %0,7 artış ve yıllık %4 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %0,8 yükseldi ve yıllık bazda %0,9 geriledi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Slovenya'da %4,6, Slovakya'da %2,2 ve Finlandiya ile İsveç'te %1 artarken, Macaristan'da %9,9, Romanya'da %7,8 ve Polonya'da %7,2 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Romanya'da %13,1, Finlandiya'da %12,6 ve Slovenya'da %4,9 artarken, İspanya'da %9,7, Polonya'da %8,9 ve Macaristan'da %5,6 düşüş gösterdi.