Avrupa'da ticari araç kayıtları jeopolitik zorluklara rağmen 2026'nın ilk yarısında %3,7 arttı

Avrupa ticari araç piyasası, jeopolitik zorluklara rağmen 2026 yılının ilk yarısını pozitif bir performansla tamamladı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %3,7 artışla 937.282 adet seviyesinde yer aldı.

AB'de kamyon kayıtları %9,8 artışla 171.933 adede çıkarken, otobüs kayıtları yıllık %22,7 artışla 22.590 adet oldu.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm başlıca AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken, en büyük artışla %25,9 ile Polonya, %13,2 ile İspanya ve %7,1 ile Almanya'da kaydedilirken, Fransa piyasasında kamyon kayıtları nispeten yatay seyretti.