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Avrupa'da ticari araç kayıtları jeopolitik zorluklara rağmen 2026'nın ilk yarısında %3,7 arttı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 11:24:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa ticari araç piyasası, jeopolitik zorluklara rağmen 2026 yılının ilk yarısını pozitif bir performansla tamamladı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %3,7 artışla 937.282 adet seviyesinde yer aldı.

AB'de kamyon kayıtları %9,8 artışla 171.933 adede çıkarken, otobüs kayıtları yıllık %22,7 artışla 22.590 adet oldu.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm başlıca AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken, en büyük artışla %25,9 ile Polonya, %13,2 ile İspanya ve %7,1 ile Almanya'da kaydedilirken, Fransa piyasasında kamyon kayıtları nispeten yatay seyretti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 

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