EUROFER: AB otomotiv sektörü 2026 yılında zayıf kalacak, çelik boru üretiminde sınırlı artış bekleniyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 ikinci çeyrek raporuna göre AB otomotiv sektöründe üretimin 2026 yılında baskı altında kalması beklenirken, çelik boru sektöründe üretimin çelik kullanan sektörlerden gelen talepteki kademeli ve dengesiz toparlanma ortamında yalnızca sınırlı artış kaydedeceği öngörülüyor.

EUROFER otomotiv sektörünün çelik kullanan en zayıf sektör olmayı sürdürdüğünü, sektörde üretimin üst üste altı çeyrek gerilediğini ve pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığını belirtti. Sektör 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %0,8’lik sınırlı bir toparlanma kaydetse de üretim dördüncü çeyrekte imalat sanayisindeki süregelen zayıflık, elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş ilerlemesi ve tüketici talebindeki durgunluk nedeniyle yeniden %1,3 daraldı.

Otomotiv üretimi 2024 yılında %9,6 oranında keskin düşüş kaydederken, 2025 yılında ABD’nin ilişkin belirsizlik ve zayıf imalat ortamı nedeniyle %4,3 daha geriledi. EUROFER, ticari ve jeopolitik gerilimler ile yüksek enerji fiyatlarının sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi nedeniyle otomotiv üretiminin, önceki %0,9’luk büyüme tahminine kıyasla, 2026 yılında %0,2 azalmasını bekliyor.

Birlik, otomotiv sektörünün ancak 2027 yılında büyümeye dönmesini ve üretimin %2,9 artmasını bekliyor. EUROFER, ihracat odaklı bir sektör olan AB otomotiv tedarik zincirinin enerji ve ticaret kaynaklı şoklara özellikle açık olmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan AB çelik boru sektöründe üretimin 2026 yılında yalnızca sınırlı artış kaydetmesi bekleniyor. EUROFER’in Çelik Ağırlıklı Sanayi Üretim Endeksi’ne göre çelik boru üretimi 2023 yılındaki %1,4 ve 2024 yılındaki %2,4 düşüşlerin ardından 2025 yılında sadece %0,1 arttı. Sektörün 2026 yılında %0,6 ve 2027 yılında %1,3 büyümesi bekleniyor.