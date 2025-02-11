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EUROFER: AB inşaat sektöründe yüksek faiz oranlarının olumsuz etkisi devam ediyor

Salı, 11 Şubat 2025 13:57:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB inşaat sektöründe üretim, 2022 yılında artırılan faiz oranlarının etkisini hâlen göstermesi nedeniyle %2,2 geriledi. Faiz oranlarının düşürülmesi etkisini daha sonra göstereceği için üretimin 2025’in ilk çeyreğine kadar azalması bekleniyor.

Bahsi geçen çeyrekte inşaat sektörüne yapılan yatırımlar, üretimdeki düşüş doğrultusunda %2,7 azaldı ve üç çeyrekte arka arkaya düşüş kaydedildi. Konut yatırımları önceki çeyrekte kaydedilen %4,7’lik düşüşün ardından %3,7 geriledi. 2024'ün ikinci çeyreğinde %0,8 toparlanma gösteren kamu inşaatı yatırımları ise bahsi geçen çeyrekte %1,7 azaldı.

İnşaat faaliyetlerinin genel anlamda hükümetlerin teşviklerinden faydalanması beklense de inşaat malzemelerinin bulunurluğundaki sıkıntı, hammadde fiyatlarının yükselmesi ve AB ülkelerinde inşaat harcamalarına ayrılacak bütçenin kalmaması nedeniyle bu teşviklerin etkisinin 2024’te azalacağı düşünülüyor.

EUROFER, para politikalarının serbestleşmesi etkisini göstermeye başlayacağı için inşaat sektörünün 2025’te %1,1, 2026’da ise %1,8 toparlanmasını bekliyor. Birlik, 2024 yılı için beklentilerini de %1,3 düşüşten %1,1 düşüşe çekti.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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